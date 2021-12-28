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Чего ждать от инфляции в 2022 году и как сохранить сбережения: консенсус-прогноз «Ведомостей»

Инфляция снизится до 5% в 2022 году, но в продовольственном сегменте останется довольно высокой
Ольга Агеева Александр Соколов
Максим Стулов и Евгений Разумный / Ведомости

Инфляция составит 8,3–8,4% по итогам 2021 г. – это среднее значение из оценок 14 экономистов, опрошенных «Ведомостями». Консенсус-прогноз «Ведомостей» учитывает оценки 14 представителей финансовых институтов и вузов от 24 декабря: экономического факультета МГУ, Финансового центра «Сколково-РЭШ», рейтинговых агентств Fitch Ratings, «Эксперт РА», Национального рейтингового агентства (НРА), а также «Сбера», Альфа-банка, «ВТБ капитала», БКС, Райффайзенбанка, «Открытие Research», Россельхозбанка, Совкомбанка, ПСБ.

Самый пессимистичный прогноз – у МГУ: заведующий кафедрой математических методов анализа экономики экономического факультета Филипп Картаев ожидает роста цен в пределах 10%. Большинство респондентов оценивают инфляцию на уровне 8% или чуть выше.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных