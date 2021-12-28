Чего ждать от инфляции в 2022 году и как сохранить сбережения: консенсус-прогноз «Ведомостей»Инфляция снизится до 5% в 2022 году, но в продовольственном сегменте останется довольно высокой
Инфляция составит 8,3–8,4% по итогам 2021 г. – это среднее значение из оценок 14 экономистов, опрошенных «Ведомостями». Консенсус-прогноз «Ведомостей» учитывает оценки 14 представителей финансовых институтов и вузов от 24 декабря: экономического факультета МГУ, Финансового центра «Сколково-РЭШ», рейтинговых агентств Fitch Ratings, «Эксперт РА», Национального рейтингового агентства (НРА), а также «Сбера», Альфа-банка, «ВТБ капитала», БКС, Райффайзенбанка, «Открытие Research», Россельхозбанка, Совкомбанка, ПСБ.
Самый пессимистичный прогноз – у МГУ: заведующий кафедрой математических методов анализа экономики экономического факультета Филипп Картаев ожидает роста цен в пределах 10%. Большинство респондентов оценивают инфляцию на уровне 8% или чуть выше.