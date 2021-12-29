Замедление ВВП и дорогая нефть: что ждет экономику России в следующем году«Ведомости» подготовили консенсус-прогноз на 2022 год
«Ведомости» подготовили консенсус-прогноз на 2022 г. по основным макроэкономическим показателям: темпам роста ВВП, инфляции, курсу рубля, цене нефти и ключевой ставке.
Рост экономики замедлится
Прирост ВВП России за 10 месяцев 2021 г. составил 4,6%, следует из данных Росстата. Экономические власти ожидают роста по итогам года на 4,3–4,5%. В следующем году, согласно сентябрьскому прогнозу Минэкономразвития, динамика будет вблизи 3%. По оценке Банка России, в 2022–2024 гг. экономика замедлится до 2–3%.
В следующем году рост ВВП составит до 2,3%, согласно консенсусу. Никто из экспертов не ожидает роста экономики меньше чем на 1,5%, но и выше 2,8% перспективы увеличения ВВП никто не оценивает.
Поддержку росту экономики окажут ожидаемое взятие ситуации с коронавирусом под контроль и ослабление антиковидных ограничений, сохранение высоких цен на энергоносители, смягчение условий сделки ОПЕК+, а также инвестирование ликвидной части ФНБ, отмечает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.