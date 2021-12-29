Замедление ВВП и дорогая нефть: что ждет экономику России в следующем году

Прирост ВВП России за 10 месяцев 2021 г. составил 4,6%, следует из данных Росстата. Экономические власти ожидают роста по итогам года на 4,3–4,5%. В следующем году, согласно сентябрьскому прогнозу Минэкономразвития, динамика будет вблизи 3%. По оценке Банка России, в 2022–2024 гг. экономика замедлится до 2–3%.