Газета
Экономика Эксклюзивно по подписке

Замедление ВВП и дорогая нефть: что ждет экономику России в следующем году

«Ведомости» подготовили консенсус-прогноз на 2022 год
Анастасия Бойко Екатерина Литова
Максим Стулов / Ведомости

«Ведомости» подготовили консенсус-прогноз на 2022 г. по основным макроэкономическим показателям: темпам роста ВВП, инфляции, курсу рубля, цене нефти и ключевой ставке.

Рост экономики замедлится

Прирост ВВП России за 10 месяцев 2021 г. составил 4,6%, следует из данных Росстата. Экономические власти ожидают роста по итогам года на 4,3–4,5%. В следующем году, согласно сентябрьскому прогнозу Минэкономразвития, динамика будет вблизи 3%. По оценке Банка России, в 2022–2024 гг. экономика замедлится до 2–3%.

В следующем году рост ВВП составит до 2,3%, согласно консенсусу. Никто из экспертов не ожидает роста экономики меньше чем на 1,5%, но и выше 2,8% перспективы увеличения ВВП никто не оценивает.

Поддержку росту экономики окажут ожидаемое взятие ситуации с коронавирусом под контроль и ослабление антиковидных ограничений, сохранение высоких цен на энергоносители, смягчение условий сделки ОПЕК+, а также инвестирование ликвидной части ФНБ, отмечает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

Вы видите 20% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных