Миллиардеры рассказали об отношениях с властью в этом году

Миллиардеры рассказали об отношениях с властью в этом годуВо взаимодействии было много суеты, но и конструктивного стало больше, говорят они
2021-й стал годом сверхприбылей в ряде отраслей, что не прошло мимо внимания властей. Параллельно переговорам с добывающими холдингами о том, что они должны поделиться сверхдоходами, государство продолжало поддерживать население, пострадавшие от коронавируса компании и улучшать режим для перспективных сфер экономики.
«Ведомости» спросили крупнейших российских бизнесменов, изменился ли диалог с властью в этом году и чего ждать от следующего.
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