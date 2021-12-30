Миллиардеры рассказали об отношениях с властью в этом году

2021-й стал годом сверхприбылей в ряде отраслей, что не прошло мимо внимания властей. Параллельно переговорам с добывающими холдингами о том, что они должны поделиться сверхдоходами, государство продолжало поддерживать население, пострадавшие от коронавируса компании и улучшать режим для перспективных сфер экономики.