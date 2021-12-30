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Миллиардеры рассказали об отношениях с властью в этом году

Во взаимодействии было много суеты, но и конструктивного стало больше, говорят они
Ольга Агеева Дмитрий Гринкевич
Максим Стулов / Ведомости

2021-й стал годом сверхприбылей в ряде отраслей, что не прошло мимо внимания властей. Параллельно переговорам с добывающими холдингами о том, что они должны поделиться сверхдоходами, государство продолжало поддерживать население, пострадавшие от коронавируса компании и улучшать режим для перспективных сфер экономики.

«Ведомости» спросили крупнейших российских бизнесменов, изменился ли диалог с властью в этом году и чего ждать от следующего.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных