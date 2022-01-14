Экономические власти назвали продолжительность периода высокой инфляции

«Так или иначе, любая страна сама решение принимает – открывать двери этой импортируемой инфляции или нет. Правильный диагноз того, что происходит в мире, правильная калибровка политики и ее своевременность – это то что нужно, а промедление может привести к худшим последствиям», – подчеркнула Набиуллина. Без повышения ставки в прошлом году инфляция в России могла бы быть выше на 4 п. п. по сравнению с фактически зафиксированным уровнем.