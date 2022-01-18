Задолженность перед Россией по межгоскредитам за 2020 год выросла на $2 млрд

Задолженность перед Россией по межгоскредитам за 2020 год выросла на $2 млрдСумма обязательств развивающихся стран превысила $27 млрд
Суверенная задолженность развивающихся стран перед Россией по итогам 2020 г. составила $27,3 млрд, следует из последних данных Всемирного банка (ВБ; «Ведомости» их изучили, в анализе использовались данные о совокупной внешней задолженности, включая краткосрочную). Статистика публикуется почти с годовым временным лагом, в начале прошлого года ВБ впервые раскрыл информацию о двусторонних межправительственных кредитах. По итогам 2019 г. развивающиеся государства были должны России $25,2 млрд. Таким образом, портфель межгоскредитов за 2020 г. вырос на 8%, или на $2,1 млрд.
Минфин России информацию о межправкредитах не раскрывает – страны-заемщики, а также цели кредитов в большинстве случаев засекречиваются. Тем не менее иногда такие сделки анонсируются публично. Согласно официальным данным, межгосударственные кредиты, как правило, предоставляются иностранным заемщикам на закупку российской продукции, прежде всего оборонной, или на оплату услуг по строительству атомных электростанций (АЭС). Представитель Минфина не ответил на запрос «Ведомостей».