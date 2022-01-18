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Задолженность перед Россией по межгоскредитам за 2020 год выросла на $2 млрд

Сумма обязательств развивающихся стран превысила $27 млрд
Дмитрий Гринкевич Александр Соколов
Из крупных должников – с задолженностью свыше $500 млн – больше всех сократил объем обязательств Вьетнам / Евгений Разумный / Ведомости

Суверенная задолженность развивающихся стран перед Россией по итогам 2020 г. составила $27,3 млрд, следует из последних данных Всемирного банка (ВБ; «Ведомости» их изучили, в анализе использовались данные о совокупной внешней задолженности, включая краткосрочную). Статистика публикуется почти с годовым временным лагом, в начале прошлого года ВБ впервые раскрыл информацию о двусторонних межправительственных кредитах. По итогам 2019 г. развивающиеся государства были должны России $25,2 млрд. Таким образом, портфель межгоскредитов за 2020 г. вырос на 8%, или на $2,1 млрд.

Минфин России информацию о межправкредитах не раскрывает – страны-заемщики, а также цели кредитов в большинстве случаев засекречиваются. Тем не менее иногда такие сделки анонсируются публично. Согласно официальным данным, межгосударственные кредиты, как правило, предоставляются иностранным заемщикам на закупку российской продукции, прежде всего оборонной, или на оплату услуг по строительству атомных электростанций (АЭС). Представитель Минфина не ответил на запрос «Ведомостей».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных