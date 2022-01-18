Задолженность перед Россией по межгоскредитам за 2020 год выросла на $2 млрд

Суверенная задолженность развивающихся стран перед Россией по итогам 2020 г. составила $27,3 млрд, следует из последних данных Всемирного банка (ВБ; «Ведомости» их изучили, в анализе использовались данные о совокупной внешней задолженности, включая краткосрочную). Статистика публикуется почти с годовым временным лагом, в начале прошлого года ВБ впервые раскрыл информацию о двусторонних межправительственных кредитах. По итогам 2019 г. развивающиеся государства были должны России $25,2 млрд. Таким образом, портфель межгоскредитов за 2020 г. вырос на 8%, или на $2,1 млрд.