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Пальмовое масло, компьютеры и автомобили – лидеры роста цен на импорт

В целом импортные товары подорожали в 2021 году на 15%
Александр Соколов Владислав Новый Дмитрий Гринкевич Денис Ильюшенков
Юрий Смитюк / ТАСС

Подорожание ввозимых товаров повлекло усиление инфляции внутри страны и импортозависимости. Доля импорта среди потребительских товаров за девять месяцев 2021 г. выросла до 40% – максимума с 2014 г., следует из данных Росстата.

Особенно существенно в 2021 г. выросла доля импорта непродовольственных товаров, говорит директор Центра экономической экспертизы Института государственного и муниципального управления НИУ ВШЭ Марсель Салихов. «Стратегия импортозамещения по ним не сработала и, как показывает мировая практика, вряд ли могла сработать. Возможны успехи лишь в отдельных отраслях, в которых есть конкурентные преимущества», – считает ученый.

Подорожание пальмы

Среди массовых товаров, импорт которых превышает $1 млрд в год, лидером роста оказалось пальмовое масло. Оно подорожало с $0,81 за 1 кг в ноябре 2020 г. до $1,28 к ноябрю 2021 г., или на 59%. Росли в цене и иные масла и жиры – в среднем в полтора раза.

Импорт продовольствия и продукции сельского хозяйства в 2021 г. составил около $3,2 млрд, товары этой группы подорожали в среднем на 16%. В 2019 г. цены выросли всего на 3%, а в 2020 г. даже снижались на 2%.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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