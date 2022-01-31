Пальмовое масло, компьютеры и автомобили – лидеры роста цен на импорт

Пальмовое масло, компьютеры и автомобили – лидеры роста цен на импортВ целом импортные товары подорожали в 2021 году на 15%
Подорожание ввозимых товаров повлекло усиление инфляции внутри страны и импортозависимости. Доля импорта среди потребительских товаров за девять месяцев 2021 г. выросла до 40% – максимума с 2014 г., следует из данных Росстата.
Особенно существенно в 2021 г. выросла доля импорта непродовольственных товаров, говорит директор Центра экономической экспертизы Института государственного и муниципального управления НИУ ВШЭ Марсель Салихов. «Стратегия импортозамещения по ним не сработала и, как показывает мировая практика, вряд ли могла сработать. Возможны успехи лишь в отдельных отраслях, в которых есть конкурентные преимущества», – считает ученый.
Подорожание пальмы
Среди массовых товаров, импорт которых превышает $1 млрд в год, лидером роста оказалось пальмовое масло. Оно подорожало с $0,81 за 1 кг в ноябре 2020 г. до $1,28 к ноябрю 2021 г., или на 59%. Росли в цене и иные масла и жиры – в среднем в полтора раза.
Импорт продовольствия и продукции сельского хозяйства в 2021 г. составил около $3,2 млрд, товары этой группы подорожали в среднем на 16%. В 2019 г. цены выросли всего на 3%, а в 2020 г. даже снижались на 2%.