Пальмовое масло, компьютеры и автомобили – лидеры роста цен на импорт

Среди массовых товаров, импорт которых превышает $1 млрд в год, лидером роста оказалось пальмовое масло. Оно подорожало с $0,81 за 1 кг в ноябре 2020 г. до $1,28 к ноябрю 2021 г., или на 59%. Росли в цене и иные масла и жиры – в среднем в полтора раза.