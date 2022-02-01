ФНС планирует предоставить возможность уплаты налогов по ИНН как по номеру телефона

ФНС предоставит налогоплательщикам возможность погашать свои обязательства перед бюджетом по ИНН – аналогично переводу средств по номеру телефона. Такая опция будет доступна пользователям Единого налогового счета (ЕНС) – нового способа уплаты налогов одним платежом. Об этом говорится в брошюре, подготовленной ФНС в ответ на наиболее волнующие бизнес вопросы о механике ЕНС («Ведомости» с ней ознакомились, подлинность документа подтвердил близкий к службе источник). Функцию оплаты по ИНН интегрируют в личный кабинет налогоплательщика на сайте налоговой.