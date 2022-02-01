ФНС планирует предоставить возможность уплаты налогов по ИНН как по номеру телефона

ФНС планирует предоставить возможность уплаты налогов по ИНН как по номеру телефонаТакую опцию предоставят пользователям Единого налогового счета
ФНС предоставит налогоплательщикам возможность погашать свои обязательства перед бюджетом по ИНН – аналогично переводу средств по номеру телефона. Такая опция будет доступна пользователям Единого налогового счета (ЕНС) – нового способа уплаты налогов одним платежом. Об этом говорится в брошюре, подготовленной ФНС в ответ на наиболее волнующие бизнес вопросы о механике ЕНС («Ведомости» с ней ознакомились, подлинность документа подтвердил близкий к службе источник). Функцию оплаты по ИНН интегрируют в личный кабинет налогоплательщика на сайте налоговой.
Механизм ЕНС планируется внедрить с 2023 г. К его запуску будут расширены сервисы для налогоплательщиков, уточняется в брошюре. Кроме возможности непосредственно оплаты по ИНН, в личном кабинете можно будет настроить автоплатеж. Кроме того, там будет доступна детализированная информация обо всех начисленных и уплаченных налогах, о распределении единого платежа.