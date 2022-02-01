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ФНС планирует предоставить возможность уплаты налогов по ИНН как по номеру телефона

Такую опцию предоставят пользователям Единого налогового счета
Ольга Агеева
Руководитель ФНС Даниил Егоров (на фото) называл незаметное администрирование «миссией налоговой службы» / Дмитрий Астахов / ТАСС

ФНС предоставит налогоплательщикам возможность погашать свои обязательства перед бюджетом по ИНН – аналогично переводу средств по номеру телефона. Такая опция будет доступна пользователям Единого налогового счета (ЕНС) – нового способа уплаты налогов одним платежом. Об этом говорится в брошюре, подготовленной ФНС в ответ на наиболее волнующие бизнес вопросы о механике ЕНС («Ведомости» с ней ознакомились, подлинность документа подтвердил близкий к службе источник). Функцию оплаты по ИНН интегрируют в личный кабинет налогоплательщика на сайте налоговой.

Механизм ЕНС планируется внедрить с 2023 г. К его запуску будут расширены сервисы для налогоплательщиков, уточняется в брошюре. Кроме возможности непосредственно оплаты по ИНН, в личном кабинете можно будет настроить автоплатеж. Кроме того, там будет доступна детализированная информация обо всех начисленных и уплаченных налогах, о распределении единого платежа.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных