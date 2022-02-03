В S&P оценили перспективы реформ и передела собственности в Казахстане

В S&P оценили перспективы реформ и передела собственности в КазахстанеПроведение политических изменений ограничено, полагают в агентстве
Протесты в начале года в Казахстане вряд ли приведут к фундаментальным реформам, скептичны аналитики международного рейтингового агентства S&P. «Ведомости» изучили отчет о влиянии массовых протестов на экономику страны.
«Система сдержек и противовесов в правительстве недостаточно развита, в стране нет заслуживающей доверия оппозиционной политической партии, введены значительные ограничения на деятельность независимых СМИ и высокий уровень коррупции», – констатировало S&P.
Проведение политических реформ ограничено, поэтому правительство сосредоточится на снижении недовольства населения экономической ситуацией, уверены аналитики. Объявленные социально–экономические реформы «помогут предотвратить возобновление социальных потрясений, однако вряд ли решат все проблемы протестующих».
Социальные волнения проявили чувствительность населения к фискальным изменениям. В дальнейшем правительству будет сложнее проводить налоговую реформу, повышать тарифы, цены на товары и услуги до рыночного уровня. Эти изменения должны быть сбалансированными и постепенными, отмечает S&P.
Государство предварительно оценило ущерб от беспорядков в $2–3 млрд (около 1% ВВП). Последствия протестов вряд ли внесут вклад в замедление экономического роста, полагает S&P. Хотя инвесторы обеспокоены, прямые иностранные инвестиции сосредоточены в основном в многолетние проекты в добывающих отраслях с высокой устойчивостью к рискам.
Первая реакция на протесты
После январских протестов в Казахстане ввели ограничение цен на энергоресурсы, пятилетний мораторий на повышение зарплат чиновникам, а бизнес призвали «делиться с народом». Пожертвования от миллиардеров и компаний, разбогатевших при первом президенте Нурсултане Назарбаеве, будет принимать фонд «Народу Казахстана». Подробный план реформ президент Касым-Жомарт Токаев обещал представить в обращении к нации в сентябре. Он заявил, что серьезно думает над реформированием парламентской и партийной системы и не собирается быть президентом дольше двух сроков.
Неопределенность политической ситуации продолжит негативно влиять на оценку институциональной системы страны и, как следствие, на суверенный кредитный рейтинг. S&P по–прежнему оценивает Казахстан на уровне BBB-, прогноз «стабильный». В рейтинге уже учтены структурные недостатки и уязвимость институциональной системы.
S&P не ожидает значительных реформ в корпоративном секторе – слияния и ликвидации компаний, смены контроля. Возможности для повышения качества корпоративного управления могут создать запланированные IPO и SPO основных госкомпаний – нефтегазовой «Казмунайгаз» и авиакомпании «Эйр Астана» в 2021 г., оператора электросетей KEGOC и «QazaqGas» в 2023 г. и «Самрук энерго» в последующие годы.
21 января президент Токаев на встрече с бизнес–сообществом поручил активизировать приватизацию активов и разобраться в закупках фонда национального благосостояния «Самрук–Казына». В него входят крупнейшие предприятия страны, активы достигают порядка $69 млрд. «Кулуарность, непрозрачность, завышенные цены – с этими фактами надо срочно разобраться», – заявил Токаев. Фонд обновил стратегию повышения эффективности деятельности, предложил сократить расходы и персонал. S&P ожидает роста выплат дивидендов от компаний в составе фонда.
Аналитики также выразили надежду на улучшение качества инфраструктуры энергетического сектора. 25 января авария на сетях повлекла отключение света в Казахстане, соседних Узбекистане и Кыргызстане.
Протесты в Казахстане
В начале года недовольство повышением цен на газ в Казахстане быстро переросло в протесты из–за неравенства, низкого уровня жизни, коррупции – экономические лозунги сменили политические. В Казахстан прибыли миротворческие силы Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), главным образом российские. К 19 января режим чрезвычайного положения был отменен, а войска ОДКБ выведены.
Работа банков была быстро восстановлена после временной остановки операций. Хотя погромы и грабежи могут снизить способность малых и средних предприятий расплачиваться по кредитам, S&P не прогнозирует существенного роста проблемных кредитов. В то же время «многие частные банки зависимы от политических связей собственников, которые сейчас будут неустойчивыми», предупреждает S&P.
Страхование в большинстве случаев не покрывало риски порчи имущества, приостановки бизнес–процессов, угрозы жизни и здоровья при массовых беспорядках. Поэтому S&P не ожидает каких–либо убытков страховых компаний.