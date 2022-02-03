В S&P оценили перспективы реформ и передела собственности в Казахстане

Первая реакция на протесты

После январских протестов в Казахстане ввели ограничение цен на энергоресурсы, пятилетний мораторий на повышение зарплат чиновникам, а бизнес призвали «делиться с народом». Пожертвования от миллиардеров и компаний, разбогатевших при первом президенте Нурсултане Назарбаеве, будет принимать фонд «Народу Казахстана». Подробный план реформ президент Касым-Жомарт Токаев обещал представить в обращении к нации в сентябре. Он заявил, что серьезно думает над реформированием парламентской и партийной системы и не собирается быть президентом дольше двух сроков.