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Европейские банки прокредитовали добычу нефти и газа на $44,5 млрд менее чем за год

Это возмущает экоактивистов, но отрасль жалуется на недоинвестирование
Илья Лакстыгал Матвей Катков Дмитрий Гринкевич
Нефтегазовая отрасль, со своей стороны, считает, что сталкивается с недоинвестированием / Максим Богодвид / РИА Новости

Крупнейшие банки Европы во главе с HSBC, Barclays, Deutsche Bank и BNP Paribas предоставили 33 млрд фунтов стерлингов ($44,5 млрд) нефтегазовым компаниям на бурение новых скважин и расширение добычи, говорится в опубликованном 14 февраля докладе британской благотворительной организации ShareAction, продвигающей «ответственные инвестиции». Это произошло вопреки обязательствам банков стимулировать зеленый переход и сокращать инвестиции в наращивание производства нефти и газа. Это явное «игнорирование климатических сценариев» и «риска для инвесторов» в случае падения востребованности и цен на ископаемое топливо, считает ShareAction.

Банки не разлюбили добычу

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных