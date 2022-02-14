Европейские банки прокредитовали добычу нефти и газа на $44,5 млрд менее чем за год

Крупнейшие банки Европы во главе с HSBC, Barclays, Deutsche Bank и BNP Paribas предоставили 33 млрд фунтов стерлингов ($44,5 млрд) нефтегазовым компаниям на бурение новых скважин и расширение добычи, говорится в опубликованном 14 февраля докладе британской благотворительной организации ShareAction, продвигающей «ответственные инвестиции». Это произошло вопреки обязательствам банков стимулировать зеленый переход и сокращать инвестиции в наращивание производства нефти и газа. Это явное «игнорирование климатических сценариев» и «риска для инвесторов» в случае падения востребованности и цен на ископаемое топливо, считает ShareAction.