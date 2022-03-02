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Как повлияет на фондовый рынок 1 трлн рублей от правительства

Премьер ранее поручил Минфину направить из ФНБ средства на покупку российских бумаг
Дмитрий Гринкевич
Власти смогут выгодно реализовать купленные акции / Евгений Разумный / Ведомости

Ресурсы Фонда национального благосостояния (ФНБ) планируется направить на выкуп акций ­российских публичных компаний. Об этом говорится в распоряжении премьер-министра РФ Михаила Мишустина для Минфина (документ первым опубликовал Telegram-канал «Майский указ», его подлинность «Ведомостям» подтвердил федеральный чиновник).

На эти цели министерству разрешено направить до 1 трлн руб. из ФНБ, уточняется в распоряжении. Для проведения покупок Минфину разрешено привлекать ВЭБ.РФ и специализированные финансовые организации. «Ведомости» направили запрос представителю Минфина.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных