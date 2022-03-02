Как повлияет на фондовый рынок 1 трлн рублей от правительства

На эти цели министерству разрешено направить до 1 трлн руб. из ФНБ, уточняется в распоряжении. Для проведения покупок Минфину разрешено привлекать ВЭБ.РФ и специализированные финансовые организации. «Ведомости» направили запрос представителю Минфина.