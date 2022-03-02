Как повлияет на фондовый рынок 1 трлн рублей от правительства

Как повлияет на фондовый рынок 1 трлн рублей от правительстваПремьер ранее поручил Минфину направить из ФНБ средства на покупку российских бумаг
Ресурсы Фонда национального благосостояния (ФНБ) планируется направить на выкуп акций российских публичных компаний. Об этом говорится в распоряжении премьер-министра РФ Михаила Мишустина для Минфина (документ первым опубликовал Telegram-канал «Майский указ», его подлинность «Ведомостям» подтвердил федеральный чиновник).
На эти цели министерству разрешено направить до 1 трлн руб. из ФНБ, уточняется в распоряжении. Для проведения покупок Минфину разрешено привлекать ВЭБ.РФ и специализированные финансовые организации. «Ведомости» направили запрос представителю Минфина.
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