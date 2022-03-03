Правительство смягчит давление на бизнес

Правительство смягчит давление на бизнесСледователям запретят самостоятельно возбуждать уголовные дела по налогам
Уголовные дела по налоговым преступлениям предлагается возбуждать только после завершения налоговых проверок. Правительство внесло соответствующий законопроект в Госдуму.
Сейчас следователи вправе возбуждать дела по 198–199.2 статьям Уголовного кодекса (УК) – это налоговые составы – в процессе и даже до начала налоговой проверки. То есть еще до того, как налоговая инспекция начала проверку или выявила недоимку. Законопроект предлагает начинать расследование только по результатам налоговой проверки. Такой порядок действовал до октября 2014 г., но был отменен.
Это очень актуальная и полезная мера, которая снизит нагрузку на добросовестный бизнес, считает председатель «Опоры России» Александр Калинин. «Зачастую уголовные дела по налогам не доходят до суда, но при этом наносят большой урон бизнесу – многие предприниматели вынуждены закрываться из–за давления», – сказал он.
Это хорошая новость для бизнеса, считает руководитель направления разрешения налоговых споров Bryan Cave Leighton Paisner Александр Ерасов. «Своевременная мера может позволить снизить давление со стороны правоохранительных органов в ситуации, когда бизнесу нужно сфокусироваться на поддержании своей деятельности», – подчеркнул Ерасов.
Изменение положительно повлияет на бизнес-среду в России, отмечает партнер департамента налогов и права «Делойт» в СНГ Антон Зыков. При проверке налоговые органы установят размер долга, и у компании будет возможность погасить его, избежав уголовного преследования.
В дополнение было бы правильно запретить передачу уголовных дел о налоговых преступлениях в суд, если налогоплательщик оспаривает решение инспекции в Арбитражном суде, отмечает руководитель аналитической службы «Пепеляев групп» Вадим Зарипов.
Уголовное давление
За последние годы налоговые и правоохранительные органы усилили взаимодействие – многие выездные проверки проводятся с участием сотрудников МВД, отмечает Зарипов. По данным ФНС, больше половины переданных материалов приводит к возбуждению уголовных дел.
Проверки с участием следователей «отличаются особой жесткостью», констатировал партнер консалтинговой компании «Номен» Иван Яголович. Следственные действия, которые проводятся одновременно с мероприятиями налогового контроля, обходят ограничения, установленные для проверок налоговым законодательством. «Устраивают обыски в офисах и квартирах, дачах сотрудников, учредителей, изымают личные вещи, телефоны, вызывают на допросы к следователю, проводятся очные ставки», – привел примеры Яголович. По его словам, полученные материалы включают в решение по итогам налоговой проверки, которое, в свою очередь, используется как ключевое доказательство преступления.
Какими бывают налоговые преступления
Уклонение от уплаты налогов квалифицируется по ст. 199 УК. «Воровство» денег из бюджета – незаконное возмещение НДС квалифицируют по ст. 159 УК «Мошенничество».
Не считаются налоговыми составами ст. 173.1 и 173.2 УК (регистрация юрлиц по подложным документам). Фирмы-однодневки используются как для налоговых преступлений, так и для совершения других противоправных действий – «обналички», контрабанды, вывода средств за границу.
Такой порядок действовал до октября 2014 г.
Сейчас следователи во многих случаях фактически дублируют работу налоговых органов, в том числе и в ситуациях, когда в этом нет необходимости. Реформа может позволить увеличить эффективность борьбы с налоговыми преступлениями, считает Ерасов. «Нагрузка на СК снизится, и они смогут расследовать дела более детально», – добавил он.
Правоохранительные органы могут сами заподозрить предпринимателя в неуплате налогов, например, при расследовании дел о незаконной банковской деятельности – «обналичке», объяснил Зыков. Второй вариант – когда сами налоговики привлекают правоохранительные органы к проверкам. В практике встречаются даже случаи, когда уголовное дело возбуждают уже после погашения задолженности, добавил Зыков. «Если налоговые органы в результате проверки могут прийти к выводу, что неуплата произошла по неосторожности, то следователи же всегда считают неуплату налогов умышленной», – пояснил он.
Следователи во многих случаях не заинтересованы в том, чтобы проводить тщательное расследование, полагает Зыков. Часто ключевая мотивация: получить от руководства компании согласие на прекращение уголовного дела по нереабилитирующим основаниям (погашение ущерба перед бюджетом), пояснил он. Прекращение уголовного дела по такому основанию засчитывается как раскрытие особо тяжкого преступления. А если оно прекращено из–за отсутствия состава преступления, то, значит, следователь допустил ошибку – такого силовые органы стараются избегать.
Обратная сторона
Новый законопроект снизит угрозы возбуждения уголовных дел, но может усилить уже давление инспекций на бизнес, предупреждает Вадим Зарипов. На практике налоговики часто не ждут установленных законом двух месяцев и быстрее направляют материалы в правоохранительные органы, чтобы использовать риск уголовной ответственности в общении с налогоплательщиком, пояснил Зарипов.
Налоговые органы все чаще убеждают предпринимателей добровольно заплатить налоги до начала проверки. За 2021 г. прошло всего 8000 выездных проверок. Ими охвачен в среднем всего один налогоплательщик из 1000. Если в 2019 г. компании сами уточняли налоговые обязательства в 38% случаев, то в первом полугодии 2021 г. – уже в 50%, сообщала ФНС.
Отсутствие четкого регламента коммуникации за рамками налоговых проверок позволяет налоговикам оказывать давление на предпринимателей, действовать с позиции силы, жаловалась Торгово–промышленная палата (ТПП) в письме руководителю ФНС Даниилу Егорову.
Степень снижения давления зависит не только от изменения законодательства, но и от психологии сотрудников налоговой службы и следователей, подчеркивает руководитель экспертно-правового центра уполномоченного по защите прав предпринимателей Алексей Рябов. «Если сохранится тенденция выбивания налогов любой ценой, то эффективность этого законопроекта может оказаться не столь высокой, как хотелось бы. Важно, чтобы в государстве четко соблюдался баланс между интересом в сборе налогов и интересом в сохранении и развитии деловой активности», – подчеркнул эксперт.