Правительство смягчит давление на бизнес

Правоохранительные органы могут сами заподозрить предпринимателя в неуплате налогов, например, при расследовании дел о незаконной банковской деятельности – «обналичке», объяснил Зыков. Второй вариант – когда сами налоговики привлекают правоохранительные органы к проверкам. В практике встречаются даже случаи, когда уголовное дело возбуждают уже после погашения задолженности, добавил Зыков. «Если налоговые органы в результате проверки могут прийти к выводу, что неуплата произошла по неосторожности, то следователи же всегда считают неуплату налогов умышленной», – пояснил он.