Мишустин объявил о мерах поддержки бизнеса на фоне санкций

Также Мишустин объявил о запуске нового этапа амнистии капиталов. «К параметрам, которые применялись во время третьего этапа, добавится возможность декларирования наличных денежных средств. Также в законе вместо ценных бумаг появится определение «финансовые активы». То есть можно будет легализовать не только акции или облигации, но и, например, производные финансовые инструменты — это фьючерсные контракты, опционные и другие», — пояснил премьер-министр.