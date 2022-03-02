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Экономика

Мишустин объявил о мерах поддержки бизнеса на фоне санкций

Ведомости

Правительство на фоне введенных против России санкций реализует дополнительные меры поддержки малого и среднего бизнеса, сообщил на заседании премьер-министр Михаил Мишустин.

«Правительство введет мораторий на плановые проверки для индивидуальных предпринимателей, малых и средних предприятий начиная с 10 марта и до конца года. За исключением случаев, когда есть риски для жизни и здоровья наших граждан», — рассказал он.

Кроме того, правительство на полгода продлевает программу компенсаций предпринимателям расходов на использование Системы быстрых платежей (СПБ). Таким образом, бизнесу компенсируют банковские комиссии за осуществленные гражданами с января по июнь 2022 г. покупки товаров и услуг. На эти цели кабмин выделит 500 млн руб.

В 2022 г. правительство выделило 6,2 млрд руб. на программу «ФОТ 3.0». Она позволяет компаниям из сферы общепита, гостиничного бизнеса, культуры и спорта, сохранивших не менее 90% рабочих мест, получить ссуды на выплату зарплат и погашение арендных и коммунальных платежей по ставке не выше 3% годовых.

Также Мишустин объявил о запуске нового этапа амнистии капиталов. «К параметрам, которые применялись во время третьего этапа, добавится возможность декларирования наличных денежных средств. Также в законе вместо ценных бумаг появится определение «финансовые активы». То есть можно будет легализовать не только акции или облигации, но и, например, производные финансовые инструменты — это фьючерсные контракты, опционные и другие», — пояснил премьер-министр.

Кабмин также намерен рассмотреть поправки в Налоговый кодекс, благодаря которым правительство получит право оперативно вносить изменения, например продлевать сроки уплаты налогов. Подобные полномочия планируют предоставить в том числе региональным властям. Предполагается, что мера будет действовать весь 2022 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных