Мишустин объявил о мерах поддержки бизнеса на фоне санкций
Правительство на фоне введенных против России санкций реализует дополнительные меры поддержки малого и среднего бизнеса, сообщил на заседании премьер-министр Михаил Мишустин.
«Правительство введет мораторий на плановые проверки для индивидуальных предпринимателей, малых и средних предприятий начиная с 10 марта и до конца года. За исключением случаев, когда есть риски для жизни и здоровья наших граждан», — рассказал он.
Кроме того, правительство на полгода продлевает программу компенсаций предпринимателям расходов на использование Системы быстрых платежей (СПБ). Таким образом, бизнесу компенсируют банковские комиссии за осуществленные гражданами с января по июнь 2022 г. покупки товаров и услуг. На эти цели кабмин выделит 500 млн руб.
В 2022 г. правительство выделило 6,2 млрд руб. на программу «ФОТ 3.0». Она позволяет компаниям из сферы общепита, гостиничного бизнеса, культуры и спорта, сохранивших не менее 90% рабочих мест, получить ссуды на выплату зарплат и погашение арендных и коммунальных платежей по ставке не выше 3% годовых.
Также Мишустин объявил о запуске нового этапа амнистии капиталов. «К параметрам, которые применялись во время третьего этапа, добавится возможность декларирования наличных денежных средств. Также в законе вместо ценных бумаг появится определение «финансовые активы». То есть можно будет легализовать не только акции или облигации, но и, например, производные финансовые инструменты — это фьючерсные контракты, опционные и другие», — пояснил премьер-министр.
Кабмин также намерен рассмотреть поправки в Налоговый кодекс, благодаря которым правительство получит право оперативно вносить изменения, например продлевать сроки уплаты налогов. Подобные полномочия планируют предоставить в том числе региональным властям. Предполагается, что мера будет действовать весь 2022 г.