Власти могут направить на поддержку рынка труда из-за санкций 160 млрд рублей

Власти могут направить на поддержку рынка труда из-за санкций 160 млрд рублей500 000 работников на неполной занятости могут компенсировать часть зарплаты
Власти подготовили первые меры для стабилизации занятости в условиях санкций и ухода с российского рынка иностранных компаний. В блок «Поддержка рынка труда» проекта плана первоочередных действий по обеспечению развития российской экономики в условиях внешнего санкционного давления (документ пока не утвержден, последняя актуальная версия есть у «Ведомостей», ее подлинность подтвердил федеральный чиновник) вошли пять инструментов общей стоимостью 160 млрд руб. В проект блока «Поддержка рынка труда» включены следующие меры:
увеличение расходов на выплаты пособий по безработице в условиях роста численности безработных граждан. В бюджет планируется заложить 94 млрд руб. на расширение помощи. При этом размер пособия менять пока не планируется. Исходя из максимального размера ежемесячного пособия по безработице на 2022 г. в размере 12 792 руб., власти могут охватить этой мерой как минимум 700 000 человек, по оценке «Ведомостей»;