Власти могут направить на поддержку рынка труда из-за санкций 160 млрд рублей

увеличение расходов на выплаты пособий по безработице в условиях роста численности безработных граждан. В бюджет планируется заложить 94 млрд руб. на расширение помощи. При этом размер пособия менять пока не планируется. Исходя из максимального размера ежемесячного пособия по безработице на 2022 г. в размере 12 792 руб., власти могут охватить этой мерой как минимум 700 000 человек, по оценке «Ведомостей»;