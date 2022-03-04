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Власти могут направить на поддержку рынка труда из-за санкций 160 млрд рублей

500 000 работников на неполной занятости могут компенсировать часть зарплаты
Дмитрий Гринкевич Анастасия Бойко
У российского рынка труда есть довольно серьезный потенциал по абсорбированию шоков / Кирилл Каллиников / РИА Новости

Власти подготовили первые меры для стабилизации занятости в условиях санкций и ухода с российского рынка иностранных компаний. В блок «Поддержка рынка труда» проекта плана первоочередных действий по обеспечению развития российской экономики в условиях внешнего санкционного давления (документ пока не утвержден, последняя актуальная версия есть у «Ведомостей», ее подлинность подтвердил федеральный чиновник) вошли пять инструментов общей стоимостью 160 млрд руб. В проект блока «Поддержка рынка труда» включены следующие меры: 

увеличение расходов на выплаты пособий по безработице в условиях роста численности безработных граждан. В бюджет планируется заложить 94 млрд руб. на расширение помощи. При этом размер пособия менять пока не планируется. Исходя из максимального размера ежемесячного пособия по безработице на 2022 г. в размере 12 792 руб., власти могут охватить этой мерой как минимум 700 000 человек, по оценке «Ведомостей»; 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных