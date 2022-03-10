Андрей Мельниченко перестал быть бенефициаром СУЭК и «Еврохима» из–за санкций

Андрей Мельниченко перестал быть бенефициаром СУЭК и «Еврохима» из–за санкцийБизнесмен вышел из советов директоров и числа владельцев компаний
Андрей Мельниченко больше не контролирует крупнейшую угольную компанию России СУЭК и производителя удобрений «Еврохим». Бизнесмен вышел из советов директоров и числа бенефициаров этих компаний после того, как Евросоюз включил его в санкционный список. Об этом сообщил «Ведомостям» официальный представитель бизнесмена Алекс Андреев. По его словам, это произошло 9 марта. Кому перешли доли бизнесмена, не уточняется.
9 марта ЕС ввел санкции против еще 14 бизнесменов из России, включая Мельниченко. Одной из причин указано участие во встрече с президентом Владимиром Путиным 24 февраля – в день начала военной спецоперации России на Украине.
ЕС ввел санкции против 23 бизнесменов и глав госкомпаний
9 марта в новый санкционный список, помимо Мельниченко, попали Дмитрий Пумпянский, председатель совета директоров Трубной металлургической компании (ТМК), владелец и президент группы «Синара»; его сын Александр Пумпянский, член совета директоров ТМК, председатель совета директоров группы «Синара»; Галина Пумпянская, жена Дмитрия Пумпянского, председатель попечительского совета благотворительного фонда «Синара»; Вадим Мошкович, председатель совета директоров «Русагро»; Дмитрий Мазепин, председатель совета директоров «Уралхима»; Никита Мазепин, его сын, автогонщик «Формулы-1»; Андрей Гурьев, гендиректор «ФосАгро»; Михаил Полубояринов, гендиректор «Аэрофлота»; Владимир Кириенко, гендиректор VK; Михаил Осеевский, президент ПАО «Ростелеком»; Дмитрий Конов, председатель правления ПАО «Сибур холдинг»; Сергей Куликов, глава госкорпорации «Роснано»; Александр Винокуров, президент инвестиционной компании Marathon Group, акционер и член совета директоров «Магнита».
28 февраля ЕС ввел санкции против Алишера Усманова, основателя USM Holdings; Алексея Мордашова, совладельца «Северстали»; председателя совета директоров Альфа-банка Петра Авена и совладельца Letter One и «Альфа-групп» Михаила Фридмана, Александра Пономаренко, председателя совета директоров «Шереметьево»; Геннадия Тимченко, совладельца НОВАТЭКа и «Сибура». Также ЕС ввел санкции против главы «Роснефти» Игоря Сечина; главы «Транснефти» Николая Токарева; главы Промсвязьбанка Петра Фрадкова.
Решение принято для того, чтобы компании смогли продолжить свою работу, пояснил представитель Мельниченко. Санкции ЕС запрещают европейским банкам и компаниям любую экономическую активность с подсанкционными лицами и контролируемыми ими структурами. Из–за санкций поставки в Европу была вынуждена прекратить «Северсталь», чей основной владелец Алексей Мордашов оказался в черном списке 28 февраля.
«Андрей Мельниченко – бизнесмен, предприниматель и инвестор в образование и науку для детей. Он не имеет никакого отношения к трагическим событиям в Украине и никогда не имел отношения к политике. Нет и не было никаких оснований для его включения в санкционный список ЕС», – подчеркнул он.
В СУЭК Мельниченко косвенно владел 92,2% акций на конец 2021 г. Он был неисполнительным директором группы с 2004 г. и занимал пост председателя комитета по кадрам и вознаграждениям совета директоров.