Андрей Мельниченко перестал быть бенефициаром СУЭК и «Еврохима» из–за санкций

«Андрей Мельниченко – бизнесмен, предприниматель и инвестор в образование и науку для детей. Он не имеет никакого отношения к трагическим событиям в Украине и никогда не имел отношения к политике. Нет и не было никаких оснований для его включения в санкционный список ЕС», – подчеркнул он.