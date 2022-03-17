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Эксперты прогнозируют падение реальных доходов на 7%

ЦМАКП оценил влияние санкций на экономику и ожидает ее постепенной адаптации
Анастасия Бойко
Россию ждут рост безработицы и инфляции / Евгений Разумный / Ведомости

Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) одним из первых среди авторитетных российских аналитических центров представил оценки социальных параметров макропрогноза. Они содержатся в новом докладе «Адаптация к условиям санкций». Но эксперты ЦМАКПа признают, что данные пока исключительно ориентировочные. Влияние санкций на данный момент только нарастает, пишут эксперты, поэтому основная цель прогноза – «уловить взаимосвязь формирующихся тенденций и рисков, а не угадать конкретные количественные параметры». Более того, о структуре экономики «по ту сторону зоны бифуркации» – т. е. о ее параметрах в условиях неопределенности, говорить нельзя в принципе, подчеркивают в ЦМАКПе. 

Разработанная модель строится на экстремально жестких предпосылках – хотя они в данном случае наиболее приближены к реальности – сценарий отмены или смягчения санкций не рассматривается в принципе. В то же время прогноз предполагает постепенную адаптацию экономики путем перестройки географии внешнеторгового оборота в направлении Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), пояснил «Ведомостям» один из авторов обзора – руководитель направления анализа и прогнозирования макроэкономических процессов ЦМАКПа Дмитрий Белоусов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных