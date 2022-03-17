Эксперты прогнозируют падение реальных доходов на 7%

Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) одним из первых среди авторитетных российских аналитических центров представил оценки социальных параметров макропрогноза. Они содержатся в новом докладе «Адаптация к условиям санкций». Но эксперты ЦМАКПа признают, что данные пока исключительно ориентировочные. Влияние санкций на данный момент только нарастает, пишут эксперты, поэтому основная цель прогноза – «уловить взаимосвязь формирующихся тенденций и рисков, а не угадать конкретные количественные параметры». Более того, о структуре экономики «по ту сторону зоны бифуркации» – т. е. о ее параметрах в условиях неопределенности, говорить нельзя в принципе, подчеркивают в ЦМАКПе.