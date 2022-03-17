Эксперты прогнозируют падение реальных доходов на 7%ЦМАКП оценил влияние санкций на экономику и ожидает ее постепенной адаптации
Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) одним из первых среди авторитетных российских аналитических центров представил оценки социальных параметров макропрогноза. Они содержатся в новом докладе «Адаптация к условиям санкций». Но эксперты ЦМАКПа признают, что данные пока исключительно ориентировочные. Влияние санкций на данный момент только нарастает, пишут эксперты, поэтому основная цель прогноза – «уловить взаимосвязь формирующихся тенденций и рисков, а не угадать конкретные количественные параметры». Более того, о структуре экономики «по ту сторону зоны бифуркации» – т. е. о ее параметрах в условиях неопределенности, говорить нельзя в принципе, подчеркивают в ЦМАКПе.
Разработанная модель строится на экстремально жестких предпосылках – хотя они в данном случае наиболее приближены к реальности – сценарий отмены или смягчения санкций не рассматривается в принципе. В то же время прогноз предполагает постепенную адаптацию экономики путем перестройки географии внешнеторгового оборота в направлении Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), пояснил «Ведомостям» один из авторов обзора – руководитель направления анализа и прогнозирования макроэкономических процессов ЦМАКПа Дмитрий Белоусов.