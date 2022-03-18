Страны ЕАЭС договорились о переходе на расчеты в нацвалютах

«Очень важный вопрос, который обсуждался, – это вопрос о взаимных расчетах в рублях. Иными словами, те пошлины, которые получает каждая страна, потом расщепляются в определенных пропорциях, которые закреплены договором союза, и, соответственно, попадают в бюджеты соответствующих стран. Раньше все это проходило с использованием иностранной валюты», – сказал министр.