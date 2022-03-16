Какие товары вошли в список критического импорта

Какие товары вошли в список критического импортаКабмин предложил на полгода обнулить пошлины на ввоз стратегически важной продукции
В правительстве предложили обнулить на полгода таможенную пошлину на импортные товары критического для России значения. Такая мера включена в план первоочередных действий по обеспечению развития российской экономики в условиях внешнего санкционного давления (документ от 12 марта есть у «Ведомостей», его подлинность подтвердил федеральный чиновник). Предложение, которое будет рассмотрено в Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), анонсировал премьер Михаил Мишустин на заседании президиума правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций. «[Нужно] сформировать перечень критически важных товаров и для них предусмотреть существенное упрощение таможенного оформления, обнулить ввозные пошлины и приостановить действие антидемпинговых пошлин», – заявил председатель правительства.
«Ведомости» выяснили, какие группы товаров войдут в список критического импорта. От таможенных пошлин предлагается освободить ввоз отдельных видов овощей и зерновых культур, добавок для производства готовой продукции и детского питания (молочная сыворотка, ферменты, витамины, загустители и др.), товаров для производства фармацевтической продукции (органические соединения, лекарственные средства), а также отдельных видов тканей и нитей, металлической продукции (некоторые виды прокатов, сплавов), сырья для производства строительных материалов (мел, глина, добавки для цемента), запасных частей для воздушного транспорта (двигатели, радиолокационная аппаратура). Об этом рассказал близкий к правительству источник «Ведомостей» со ссылкой на сформированный для ЕЭК перечень. Информацию подтвердил федеральный чиновник.