Какие товары вошли в список критического импорта

В правительстве предложили обнулить на полгода таможенную пошлину на импортные товары критического для России значения. Такая мера включена в план первоочередных действий по обеспечению развития российской экономики в условиях внешнего санкционного давления (документ от 12 марта есть у «Ведомостей», его подлинность подтвердил федеральный чиновник). Предложение, которое будет рассмотрено в Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), анонсировал премьер Михаил Мишустин на заседании президиума правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций. «[Нужно] сформировать перечень критически важных товаров и для них предусмотреть существенное упрощение таможенного оформления, обнулить ввозные пошлины и приостановить действие антидемпинговых пошлин», – заявил председатель правительства.