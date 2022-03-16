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Какие товары вошли в список критического импорта

Кабмин предложил на полгода обнулить пошлины на ввоз стратегически важной продукции
Дмитрий Гринкевич Маргарита Соболь
Екатерина Кузьмина / Ведомости

В правительстве предложили обнулить на полгода таможенную пошлину на импортные товары критического для России значения. Такая мера включена в план первоочередных действий по обеспечению развития российской экономики в условиях внешнего санкционного давления (документ от 12 марта есть у «Ведомостей», его подлинность подтвердил федеральный чиновник). Предложение, которое будет рассмотрено в Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), анонсировал премьер Михаил Мишустин на заседании президиума правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций. «[Нужно] сформировать перечень критически важных товаров и для них предусмотреть существенное упрощение таможенного оформления, обнулить ввозные пошлины и приостановить действие антидемпинговых пошлин», – заявил председатель правительства.

«Ведомости» выяснили, какие группы товаров войдут в список критического импорта. От таможенных пошлин предлагается освободить ввоз отдельных видов овощей и зерновых культур, добавок для производства готовой продукции и детского питания (молочная сыворотка, ферменты, витамины, загустители и др.), товаров для производства фармацевтической продукции (органические соединения, лекарственные средства), а также отдельных видов тканей и нитей, металлической продукции (некоторые виды прокатов, сплавов), сырья для производства строительных материалов (мел, глина, добавки для цемента), запасных частей для воздушного транспорта (двигатели, радиолокационная аппаратура). Об этом рассказал близкий к правительству источник «Ведомостей» со ссылкой на сформированный для ЕЭК перечень. Информацию подтвердил федеральный чиновник.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных