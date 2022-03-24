Иностранные инвесторы выходят с фондового рынка Тайваня

Иностранные инвесторы ускоренно продают акции компаний Тайваня. Это вызвано опасениями возможной силовой операции Китая по «воссоединению острова» после того, как Россия начала спецоперацию на Украине. По разным оценкам, за три недели спецоперации на украинской территории зарубежными инвесторами было сброшено тайваньских акций на сумму от $15,3 млрд до $16,9 млрд, сообщает CNN со ссылкой на расчеты финансовых аналитиков.