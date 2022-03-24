Иностранные инвесторы выходят с фондового рынка Тайваня

Иностранные инвесторы выходят с фондового рынка ТайваняИх пугает конфликт на Украине и растущее давление со стороны Китая
Иностранные инвесторы ускоренно продают акции компаний Тайваня. Это вызвано опасениями возможной силовой операции Китая по «воссоединению острова» после того, как Россия начала спецоперацию на Украине. По разным оценкам, за три недели спецоперации на украинской территории зарубежными инвесторами было сброшено тайваньских акций на сумму от $15,3 млрд до $16,9 млрд, сообщает CNN со ссылкой на расчеты финансовых аналитиков.
Максимальная оценка в $16,9 млрд принадлежит тайваньской Mega International Investment Services – это рекордный показатель оттока капитала за всю историю наблюдений рынка острова. Это больше, чем все проданные иностранными инвесторами тайваньские акции в 2021 г. (согласно подсчетам, Bank of America, BofA, – $15,3 млрд). Аналитики Goldman Sachs подсчитали, что за последний месяц Тайвань пережил отток с рынка акций в размере $15,6 млрд.