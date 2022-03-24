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Иностранные инвесторы выходят с фондового рынка Тайваня

Их пугает конфликт на Украине и растущее давление со стороны Китая
Илья Лакстыгал
Ann Wang / Reuters

Иностранные инвесторы ускоренно продают акции компаний Тайваня. Это вызвано опасениями возможной силовой операции Китая по «воссоединению острова» после того, как Россия начала спецоперацию на Украине. По разным оценкам, за три недели спецоперации на украинской территории зарубежными инвесторами было сброшено тайваньских акций на сумму от $15,3 млрд до $16,9 млрд, сообщает CNN со ссылкой на расчеты финансовых аналитиков.

Максимальная оценка в $16,9 млрд принадлежит тайваньской Mega International Investment Services – это рекордный показатель оттока капитала за всю историю наблюдений рынка острова. Это больше, чем все проданные иностранными инвесторами тайваньские акции в 2021 г. (согласно подсчетам, Bank of America, BofA, – $15,3 млрд). Аналитики Goldman Sachs подсчитали, что за последний месяц Тайвань пережил отток с рынка акций в размере $15,6 млрд.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных