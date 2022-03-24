Власти откажутся от финансирования ВСМ Москва – Санкт-Петербург из ФНБ

Еще в конце прошлого года проект ВСМ был в силе, на него было зарезервировано почти 500 млрд руб. в ФНБ, но сейчас планы фондирования ВСМ сняты, говорят собеседники. «Вероятность отказа от строительства магистрали за счет ФНБ – почти 100%», – уточнил близкий к правительству источник. Финансовая модель ВСМ, которая в досанкционный период была жизнеспособна хотя бы на бумаге, сейчас фактически полностью утратила актуальность – из-за подорожания импорта, снижения платежеспособного спроса, ухудшения прогнозов по перевозкам, говорят источники.