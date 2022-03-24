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Власти откажутся от финансирования ВСМ Москва – Санкт-Петербург из ФНБ

Проект вновь откладывается в долгий ящик
Анастасия Бойко Александр Волобуев Дмитрий Гринкевич
Другие проекты из перечня тоже могут быть пересмотрены, говорит федеральный чиновник / Максим Стулов / Ведомости

Правительство планирует отказаться от финансирования проекта высокоскоростной магистрали (ВСМ) из Москвы в Санкт-Петербург из фонда национального благосостояния (ФНБ), рассказали «Ведомостям» два близких к кабмину источника и подтвердил федеральный чиновник. По их словам, сейчас идет пересмотр планов инвестиций из ФНБ, реализация которых наименее целесообразна в сложившихся условиях.

Еще в конце прошлого года проект ВСМ был в силе, на него было зарезервировано почти 500 млрд руб. в ФНБ, но сейчас планы фондирования ВСМ сняты, говорят собеседники. «Вероятность отказа от строительства магистрали за счет ФНБ – почти 100%», – уточнил близкий к правительству источник. Финансовая модель ВСМ, которая в досанкционный период была жизнеспособна хотя бы на бумаге, сейчас фактически полностью утратила актуальность – из-за подорожания импорта, снижения платежеспособного спроса, ухудшения прогнозов по перевозкам, говорят источники.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных