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Стратег Credit Suisse назвал блокировку российских резервов концом эпохи доллара

Аналитик швейцарского банка прогнозирует переход на расчеты в обеспеченных товарами валютах
Дмитрий Гринкевич
Когда кризис закончится, доллар значительно ослабнет / Евгений Разумный / Ведомости

Мир переходит к новому монетарному порядку – эпоха глобального «евродоллара» заканчивается. К такому выводу пришли в Credit Suisse («Ведомости» ознакомились с докладом «Бреттон-Вудс III», подготовленным стратегом швейцарского банка Золтаном Позаром). Начинается эра обеспеченных товарами региональных валют на Востоке, уточняется в документе. «Мы являемся свидетелями рождения третьей версии Бреттон-Вудской системы (модель международных расчетов, основанная на использовании доллара. – «Ведомости»)», – пишут аналитики. Для западных стран такая ситуация будет означать резкое увеличение инфляции.

Сложившиеся на товарном рынке обстоятельства напоминают кризис с поставками нефти в 1973 г., отмечается в докладе. Но тогда проблемы возникли из-за шока предложения со стороны стран ОПЕК, сейчас же, в 50-летнюю годовщину тех событий, ситуация намного хуже: шок возник не из-за поставщиков, а из-за потребителей, подчеркивают аналитики Credit Suisse.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных