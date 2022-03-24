Стратег Credit Suisse назвал блокировку российских резервов концом эпохи доллара

Сложившиеся на товарном рынке обстоятельства напоминают кризис с поставками нефти в 1973 г., отмечается в докладе. Но тогда проблемы возникли из-за шока предложения со стороны стран ОПЕК, сейчас же, в 50-летнюю годовщину тех событий, ситуация намного хуже: шок возник не из-за поставщиков, а из-за потребителей, подчеркивают аналитики Credit Suisse.