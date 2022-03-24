Стратег Credit Suisse назвал блокировку российских резервов концом эпохи доллара

Стратег Credit Suisse назвал блокировку российских резервов концом эпохи доллараАналитик швейцарского банка прогнозирует переход на расчеты в обеспеченных товарами валютах
Мир переходит к новому монетарному порядку – эпоха глобального «евродоллара» заканчивается. К такому выводу пришли в Credit Suisse («Ведомости» ознакомились с докладом «Бреттон-Вудс III», подготовленным стратегом швейцарского банка Золтаном Позаром). Начинается эра обеспеченных товарами региональных валют на Востоке, уточняется в документе. «Мы являемся свидетелями рождения третьей версии Бреттон-Вудской системы (модель международных расчетов, основанная на использовании доллара. – «Ведомости»)», – пишут аналитики. Для западных стран такая ситуация будет означать резкое увеличение инфляции.
Сложившиеся на товарном рынке обстоятельства напоминают кризис с поставками нефти в 1973 г., отмечается в докладе. Но тогда проблемы возникли из-за шока предложения со стороны стран ОПЕК, сейчас же, в 50-летнюю годовщину тех событий, ситуация намного хуже: шок возник не из-за поставщиков, а из-за потребителей, подчеркивают аналитики Credit Suisse.