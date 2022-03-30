Власти рассматривают снижение страховых взносов для МСП и реального сектора

Основная задача в условиях изменившейся экономической ситуации – сохранение занятости, это очевидно, уверен председатель «Деловой России» Алексей Репик. Прежде всего это касается производственных компаний, которые первыми почувствовали изменение экономической конъюнктуры и столкнулись с нарушением привычного хода вещей, разрывом логистических цепочек, добавил он. При всем уважении и несомненной значимости IT-отрасли она не обеспечивает основную часть рабочих мест, тогда как пока именно эти компании получили наиболее мощную поддержку, отметил Репик. Производственные предприятия также должны рассчитывать на аналогичную по масштабам помощь – по крайней мере, на период острой турбулентности. По его словам, «Деловая Россия» предлагала простить в этом году все страховые взносы бизнесу при условии, что компании обязуются зарезервировать высвободившиеся средства в фонде оплаты труда и сохранить занятость.