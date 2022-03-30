Власти рассматривают снижение страховых взносов для МСП и реального сектора

Власти рассматривают снижение страховых взносов для МСП и реального сектораТаким образом планируется сохранить занятость на предприятиях
Власти хотят снизить налоговую нагрузку на труд для поддержания занятости в компаниях. Один из инструментов, который сейчас прорабатывается в правительстве, – распространение льготной ставки страховых взносов для малого и среднего бизнеса (МСП) на всю сумму зарплаты. Об этом «Ведомостям» рассказали два источника, близких к правительству, информацию подтвердили три собеседника, знакомых с ситуацией. Сейчас для МСП действует пониженный тариф в 15%, но он охватывает только разницу между фактическим значением зарплаты и уровнем минимального размера оплаты труда (МРОТ). С суммы МРОТа компании платят по общей ставке в 30%.
По предварительным расчетам ФНС, мера обойдется примерно в 300 млрд руб. в год выпадающих доходов бюджета, уточнили два близких к правительству источник. Однако, по их словам, это исключительно приблизительные оценки.
В различных предпосылках об уровне безработицы и дате снижения ставки стоимость меры можно оценить величиной 130–160 млрд руб. (если уровень МРОТа на 2022 г. останется неизменным), подсчитал по просьбе «Ведомостей» директор группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Дмитрий Куликов. С предложением распространить льготную ставку на МРОТ выступила «Опора России» на совещании у первого вице-премьера Андрея Белоусова 28 марта, но такую меру поддержки в правительстве рассматривали и ранее, отметил близкий к правительству источник. Так или иначе консенсус по этому вопросу пока не достигнут, Белоусов поручил проработать вопрос и произвести более детальные расчеты.
Другая мера поддержки – снижение налоговой нагрузки на труд для компаний из реального сектора экономики. На заседании президиума правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций 30 марта помощник президента по экономике Максим Орешкин предложил обратить особое внимание на эти компании. Об этом рассказали два близких к правительству источника. Прежде всего на те, которые обеспечивают основную массу рабочих мест, но при этом пока не получили ощутимой поддержки в отличие от малого и среднего бизнеса и системообразующих предприятий, уточнил один из источников «Ведомостей».
По словам близких к правительству собеседников, необходимость поддержки таких компаний ни у кого не вызывает вопросов, на данный момент рассматривается два формата помощи. Во-первых, это снижение ставки страховых взносов – конкретные параметры, в частности отрасли и размер льготы, пока обсуждаются. Во-вторых, мораторий на выплату страховых взносов на срок от одного квартала до года – по аналогии с мерами, которые были приняты в острой фазе коронакризиса, уточнил собеседник.
Один из участников обсуждений в правительстве отметил, что рассматриваются разные конфигурации снижения нагрузки на бизнес, связанной с обязательными платежами: от отсрочки на один–два квартала до обнуления или снижения до конца года. Причем поддержку планируется распространить и на МСП, и на крупный бизнес, не попавший под меры поддержки системообразующих предприятий.
По словам источников, в сложившейся ситуации эффект мер на бюджет можно назвать «нейтральным» – поддержка компаний позволит сохранить занятость, по крайней мере частично. Отказ от мер приведет к более масштабным сокращениям и в любом случае придется выплачивать пособия потерявшим работу, пояснил собеседник. Так или иначе, не исключено, что изменения будут приниматься пошагово, исходя из того, как себя чувствует бизнес в отдельных отраслях и независимо от его размера, уточнил источник.
Представитель Минэка заявил, что под руководством Белоусова ведется обсуждение эффективности уже реализуемых и выработка новых мер поддержки бизнеса в условиях санкционного давления. Представители аппарата правительства, Минфина и ФНС не ответили на запросы «Ведомостей».
Нужен еще пакет
Ранее правительство утвердило первый транш поддержки экономики. Об одобрении перечня более чем из 100 мер общей стоимостью 1 трлн руб. объявил премьер Михаил Мишустин 15 марта. Для системообразующих компаний план первоочередных действий по обеспечению развития российской экономики в условиях внешнего санкционного давления предусматривает льготные кредиты и адресные меры поддержки (параметры инструментов не детализированы). МСП должны получить также займы по льготной ставке на пополнение оборотных средств и регуляторные меры, в частности снижение ряда штрафов в КоАПе.
Больше всего средств, согласно документу, предусмотрено на социальную поддержку, в том числе рынка труда – 545 млрд руб. В этот блок входят выплаты нуждающимся семьям с детьми в возрасте от 8 до 16 лет, на что заложено 360 млрд. Вторая по стоимости мера – докапитализация РЖД на 250 млрд руб. из средств Фонда национального благосостояния.
Распространение льготной ставки страховых взносов для МСП на всю сумму зарплаты – довольно радикальная мера, но именно такие шаги и требуются в кризис, такой логикой правительство руководствовалось и во время коронакризиса, полагает президент «Опоры России» Александр Калинин. Более того, поскольку власти планируют существенно повысить размер МРОТа, малый бизнес столкнется фактически с повышением налоговой нагрузки на труд, отметил он.
Основная задача в условиях изменившейся экономической ситуации – сохранение занятости, это очевидно, уверен председатель «Деловой России» Алексей Репик. Прежде всего это касается производственных компаний, которые первыми почувствовали изменение экономической конъюнктуры и столкнулись с нарушением привычного хода вещей, разрывом логистических цепочек, добавил он. При всем уважении и несомненной значимости IT-отрасли она не обеспечивает основную часть рабочих мест, тогда как пока именно эти компании получили наиболее мощную поддержку, отметил Репик. Производственные предприятия также должны рассчитывать на аналогичную по масштабам помощь – по крайней мере, на период острой турбулентности. По его словам, «Деловая Россия» предлагала простить в этом году все страховые взносы бизнесу при условии, что компании обязуются зарезервировать высвободившиеся средства в фонде оплаты труда и сохранить занятость.
Аналитические институты прогнозируют повышение безработицы в этом году примерно в 1,5–2 раза. Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования ожидает ее повышения до 7–8%. По последним данным Росстата, уровень безработицы в России в феврале 2022 г. снизился до исторического минимума и составил 4,1%, или 3,1 млн человек. Центр стратегических разработок прогнозирует рост безработицы до 7,1–7,8%. В долгосрочной перспективе, по ожиданиям аналитиков, российскую занятость может ждать структурная перестройка – при сокращении числа рабочих мест в автопроме, металлургии и строительстве потребность в сотрудниках вырастет в легкой промышленности и в сфере IT-технологий.