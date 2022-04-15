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Как повлияют санкции против российской банковской системы на запуск цифрового рубля

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Наталья Заруцкая
Банк России не планирует пересматривать сроки пилотирования цифрового рубля / Максим Стулов / Ведомости

Банк России не планирует пересматривать сроки пилотирования цифрового рубля, сообщил «Ведомостям» представитель ЦБ 14 апреля. Чуть ранее с аналогичным в целом заявлением выступила и первый заместитель председателя ЦБ Ольга Скоробогатова, отметив, что Россия нуждается в цифровом рубле. При оперативном тестировании систем и создании законодательства внедрить цифровой рубль будет возможно в ближайшие годы, отметила она.

Опрошенные «Ведомостями» эксперты платежного рынка и банки из пилотной группы также в большинстве своем не видят препятствий для переноса сроков. Представители ВТБ, Росбанка, банка «Синара» (раньше – СКБ-банк) и Транскапиталбанка (ТКБ) подтвердили «Ведомостям», что геополитическая ситуация мало повлияла на пилотирование проекта, поэтому они не собираются пересматривать сроки.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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