Как повлияют санкции против российской банковской системы на запуск цифрового рубля

Банк России не планирует пересматривать сроки пилотирования цифрового рубля, сообщил «Ведомостям» представитель ЦБ 14 апреля. Чуть ранее с аналогичным в целом заявлением выступила и первый заместитель председателя ЦБ Ольга Скоробогатова, отметив, что Россия нуждается в цифровом рубле. При оперативном тестировании систем и создании законодательства внедрить цифровой рубль будет возможно в ближайшие годы, отметила она.