Как повлияют санкции против российской банковской системы на запуск цифрового рубля

Как повлияют санкции против российской банковской системы на запуск цифрового рубляУдаление банковских приложений из Google Play и AppStore может притормозить его появление
Банк России не планирует пересматривать сроки пилотирования цифрового рубля, сообщил «Ведомостям» представитель ЦБ 14 апреля. Чуть ранее с аналогичным в целом заявлением выступила и первый заместитель председателя ЦБ Ольга Скоробогатова, отметив, что Россия нуждается в цифровом рубле. При оперативном тестировании систем и создании законодательства внедрить цифровой рубль будет возможно в ближайшие годы, отметила она.
Опрошенные «Ведомостями» эксперты платежного рынка и банки из пилотной группы также в большинстве своем не видят препятствий для переноса сроков. Представители ВТБ, Росбанка, банка «Синара» (раньше – СКБ-банк) и Транскапиталбанка (ТКБ) подтвердили «Ведомостям», что геополитическая ситуация мало повлияла на пилотирование проекта, поэтому они не собираются пересматривать сроки.