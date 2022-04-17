«Роснано» попросило правительство о докапитализации

«Роснано» обратилось к правительству с просьбой о докапитализации. Дополнительные средства необходимы для того, чтобы предотвратить потери для бюджета, а также сохранить портфельные компании и компетенции госкорпорации, вместо того чтобы «вычищать» их через распродажу активов для погашения долгов перед банками. Об этом говорится в письме гендиректора «Роснано» Сергея Куликова генеральному прокурору Игорю Краснову. Документ есть у «Ведомостей», его подлинность подтвердили близкий к госкомпании источник и собеседник в силовых структурах.