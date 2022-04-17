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«Роснано» попросило правительство о докапитализации

Поддержка акционера нужна для сохранения компетенций и снижения рисков банкротства
Дмитрий Гринкевич
В сложившейся ситуации рассуждения менеджмента «Роснано» о потенциальной пользе ее проектов в программе импортозамещения не лишены логики / ТАСС

«Роснано» обратилось к правительству с просьбой о докапитализации. Дополнительные средства необходимы для того, чтобы предотвратить потери для бюджета, а также сохранить портфельные компании и компетенции госкорпорации, вместо того чтобы «вычищать» их через распродажу активов для погашения долгов перед банками. Об этом говорится в письме гендиректора «Роснано» Сергея Куликова генеральному прокурору Игорю Краснову. Документ есть у «Ведомостей», его подлинность подтвердили близкий к госкомпании источник и собеседник в силовых структурах.

Основная часть письма посвящена выводам аудиторской проверки деятельности «Роснано» при предыдущем менеджменте (компанию с момента основания и до 2020 г. возглавлял Анатолий Чубайс). Аудиторы обнаружили факты завышения реальной рыночной стоимости портфельных активов института развития, а также некорректного ведения отчетности. В этой связи Куликов просит прокуратуру провести проверку деятельности «Роснано» при Чубайсе («Ведомости» писали об этом 15 апреля).

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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