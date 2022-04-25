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Консенсус-прогноз «Ведомостей»: ЦБ снизит ключевую ставку на 2 п. п. до 15%

К концу года ее размер может уменьшиться до 10–12%, предполагают аналитики
Любовь Романова
Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина / Евгений Разумный / Ведомости

Совет директоров Банка России на заседании 29 апреля понизит ключевую ставку сразу на 2 процентных пункта (п. п.) до 15% годовых, показал консенсус-прогноз «Ведомостей» на основе оценок ведущих финансовых институтов. Вариант такого решения содержится в прогнозах всех 16 опрошенных экспертов.

Ключевыми факторами в пользу снижения ставки будут значительное замедление темпов недельной инфляции, укрепление рубля и снижение инфляционных ожиданий россиян в апреле, объясняют эксперты. Кроме того, в текущих сложных условиях экономика нуждается в стимулировании, добавляют собеседники «Ведомостей». В то же время один эксперт считает, что из-за высокой инфляции ключевая ставка ЦБ по итогам заседания может остаться неизменной, а еще двое допускают снижение на 1 и 3 п. п.

Антикризисные решения

Банк России 28 февраля повысил ключевую ставку с 9,5% до рекордных 20%. В ЦБ тогда объяснили, что для российской экономики кардинально изменились внешние условия (на фоне специальной военной операции. – «Ведомости»), а повышение ставки позволит обеспечить повышение депозитных ставок до уровней, нужных для компенсации роста девальвационных и инфляционных рисков. Но уже 11 апреля приняли решение опустить ставку до 17% годовых. Риски для финансовой стабильности сохраняются, но перестали нарастать, пояснял регулятор и допускал снижение ключевой ставки на ближайших заседаниях. Возможность дальнейшего снижения ставки будет рассматриваться на следующих заседаниях, подтверждала глава ЦБ Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме 21 апреля.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных