Консенсус-прогноз «Ведомостей»: ЦБ снизит ключевую ставку на 2 п. п. до 15%

Банк России 28 февраля повысил ключевую ставку с 9,5% до рекордных 20%. В ЦБ тогда объяснили, что для российской экономики кардинально изменились внешние условия (на фоне специальной военной операции. – «Ведомости»), а повышение ставки позволит обеспечить повышение депозитных ставок до уровней, нужных для компенсации роста девальвационных и инфляционных рисков. Но уже 11 апреля приняли решение опустить ставку до 17% годовых. Риски для финансовой стабильности сохраняются, но перестали нарастать, пояснял регулятор и допускал снижение ключевой ставки на ближайших заседаниях. Возможность дальнейшего снижения ставки будет рассматриваться на следующих заседаниях, подтверждала глава ЦБ Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме 21 апреля.