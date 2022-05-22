ЦБ вернулся к закупкам валюты для удержания рубля от неконтролируемого укрепления

Практически в самом начале спецоперации на Украине Управление по контролю за иностранными активами минфина США (OFAC) сообщило о решении заморозить средства российских ЦБ, Минфина и фонда национального благосостояния (ФНБ). Согласно тексту директивы, запрещаются любые транзакции с их активами, за исключением отдельных ситуаций, в которых для проведения операции в любом случае потребуется специальная лицензия. Аналогичные санкции затем приняли в ЕС. Но в так называемый черный санкционный список (SDN) ЦБ, Минфин и ФНБ в отличие от ряда российских институциональных банков, в том числе «Сбера», внесены не были. Включение в перечень SDN означает блокировку всех активов в американской юрисдикции и запрет на проведение любых транзакций с американскими контрагентами (неамериканским в этом случае угрожают вторичные санкции), в том числе с использованием корреспондентских счетов.