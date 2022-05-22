ЦБ вернулся к закупкам валюты для удержания рубля от неконтролируемого укрепленияРегулятор действует не напрямую и приобретает исключительно выручку у экспортеров
ЦБ вернулся к закупкам валюты для удержания рубля от неконтролируемого укрепления, сообщили «Ведомостям» два близких к правительству источника и подтвердил собеседник, близкий к ЦБ. По их словам, Банк России приобретает исключительно валютную выручку у экспортеров. При этом регулятор проводит закупки не напрямую, а с помощью других участников финансового рынка. Конкретный механизм и игроков собеседники «Ведомостей» не назвали.
Спроса на валюту, сопоставимого с экспортной выручкой, на рынке не появилось, поэтому, чтобы избежать резкого укрепления курса рубля, причем в короткие сроки, регулятор начал проводить «квазиинтервенции», пояснил близкий к правительству источник. Возможно, ЦБ дает банкам, которые не находятся под санкциями, поручения на закупку валюты, в обмен предоставляя им ликвидность, рассуждает главный аналитик УК «Ингосстрах-Инвестиции» Виктор Тунев.
Представитель ЦБ не ответил на запрос «Ведомостей». В пресс-службе аппарата правительства переадресовали вопросы в Банк России и Минфин. В министерстве предложили направить запрос в ЦБ. «Ведомости» направили вопросы представителям топ-20 российских банков, а также крупнейших российских экспортеров.
28 февраля власти ввели обязательный норматив для экспортеров по продаже валютной выручки – на уровне 80%. Впоследствии на фоне проблем у компаний с реализацией долларов и евро («Ведомости» сообщали об этом 11 апреля) были предусмотрены послабления. В частности, в середине апреля ЦБ смягчил валютный контроль для несырьевого неэнергетического сектора, увеличив срок обязательной продажи иностранной валюты до 60 рабочих дней. Впрочем, как пояснял «Ведомостям» представитель регулятора, даже в прежнее время компании продавали валютную выручку вблизи 80%-ного порога.
Данные Банка России по крупнейшим экспортерам за 2021 г. показывают, что и в отсутствие требования об обязательной продаже компании реализовывали около 77% валютной выручки, сообщал собеседник в ЦБ. Бизнесу в любом случае необходимы рубли для уплаты налогов, перечисления заработной платы и иных расходов, уточнял представитель регулятора.
Санкционные риски в данном случае не столь велики, поскольку речь идет о валюте, которая поступила и обращается на внутреннем российском рынке, хотя и с использованием корреспондентских счетов в зарубежных банках, отметил близкий к правительству источник «Ведомостей». По его словам, в кабинете министров обсуждали даже возобновление закупок валюты на налоговые сверхдоходы – также исключительно у экспортеров. Но от этой идеи решили отказаться, поскольку все полученные средства потребуются для финансирования расходов бюджета, уточнил он.
Минфин, несмотря на санкции, ранее уже погашал свои обязательства перед зарубежными кредиторами без использования заблокированных резервов. Министерство 29 апреля заявило, что выплатило купон и погасило номинал по облигациям двух выпусков на сумму примерно $650 млн. Выплаты были осуществлены в долларах и доведены до платежного агента – лондонского Citibank, сообщал Минфин. Как писало Bloomberg, для платежа задействовали банк Дом.РФ, который не подпал под санкции Запада.
Как укреплялся рубль
Рубль начал стремительно дешеветь в конце февраля на фоне специальной военной операции на Украине и западных санкций против России.
Минимальная точка была зафиксирована 10 марта: тогда в моменте доллар достигал отметки 126 руб., а евро – 135 руб., следует из данных Мосбиржи.
Но после этого российская валюта начала устойчиво укрепляться. К концу марта доллар стоил уже 83,6 руб., евро – 92,9 руб., к концу апреля основные иностранные валюты подешевели до 70,3 и 73,6 руб. соответственно. К моменту закрытия торгов в пятницу, 20 мая, доллар на Мосбирже стоил 60,2 руб., евро – 62,8 руб.
Российские власти объясняли укрепление рубля резким перекосом торгового баланса в пользу положительного сальдо, а также приостановкой бюджетного правила. Экспортные потоки сохраняются на прежних уровнях, тогда как импорт резко упал, пояснял ранее министр финансов Антон Силуанов. Профицит счета текущих операций, особенно в нынешних условиях, когда приостановлено бюджетное правило и заморожены резервы (ранее ЦБ по поручению Минфина закупал валюту на сверхдоходы от продажи энергоресурсов, а также самостоятельно пополнял золотовалютные резервы), играет на усиление курса рубля, уточнял он.
По этой причине у российских компаний возникли и проблемы с продажей экспортной выручки, сообщали «Ведомости». В частности, они столкнулись со снижением спроса на доллары и евро со стороны импортеров.
Укреплению рубля не помешало и ослабление введенных на фоне санкций валютных ограничений. С 11 апреля ЦБ отменил комиссию в размере 12% на покупку валюты на бирже, 19 апреля был увеличен срок продажи экспортной выручки для несырьевых неэнергетических компаний с 3 до 60 рабочих дней, с 16 мая регулятор повысил порог на зарубежные переводы для россиян и нерезидентов из дружественных стран со своих счетов с $10 000 до $50 000 в месяц. 20 мая ЦБ объявил о решении с 1 июня снять запрет на короткие продажи и отменить ограничение на покупку валюты с кредитным плечом.
Детали санкций
Практически в самом начале спецоперации на Украине Управление по контролю за иностранными активами минфина США (OFAC) сообщило о решении заморозить средства российских ЦБ, Минфина и фонда национального благосостояния (ФНБ). Согласно тексту директивы, запрещаются любые транзакции с их активами, за исключением отдельных ситуаций, в которых для проведения операции в любом случае потребуется специальная лицензия. Аналогичные санкции затем приняли в ЕС. Но в так называемый черный санкционный список (SDN) ЦБ, Минфин и ФНБ в отличие от ряда российских институциональных банков, в том числе «Сбера», внесены не были. Включение в перечень SDN означает блокировку всех активов в американской юрисдикции и запрет на проведение любых транзакций с американскими контрагентами (неамериканским в этом случае угрожают вторичные санкции), в том числе с использованием корреспондентских счетов.
Вопрос в курсе
Если ЦБ действительно каким-то образом участвует в закупках валюты, то главное – понять, с какой целью это делается, отметил Тунев из УК «Ингосстрах-инвестиции». Если это помощь экспортерам, то проще отменить обязательные нормативы по продаже выручки с внешних рынков, полагает он. Вопрос ведь не столько в недостаточности спроса на валюту, сколько в курсе, при котором компании готовы ее продавать.
При покупке ЦБ экспортной выручки вне зависимости от того, какой механизм используется, регулятор принимает валютный риск дальнейшего укрепления рубля на себя, констатировал Тунев. Нужно ли это Банку России – большой вопрос, сомневается эксперт. Если дело в курсе, то могли бы помочь словесные интервенции, добавил он. Обязательные продажи валютной выручки сейчас не сильно влияют на стоимость нацвалюты, их почти отменили, «размазав на три месяца». «А вот если бы ЦБ сказал, что нынешний курс является избыточно низким, то это подействовало бы гораздо эффективнее», – резюмировал Тунев.
Решение покупать валютную выручку со стороны регулятора позволит банкам расширить спектр услуг на валютном рынке и поможет клиентам реанимировать свою деятельность с зарубежными контрагентами из нейтральных и дружественных стран, полагает профессор факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков. «Отличный ход со стороны Банка России», – уверен он. С точки зрения «недопущения укрепления рубля» рассматривать эту меру было бы странно, поскольку объем закупок углеводородов за рубли в ближайшее время не будет снижаться, а необходимость уплаты налогов резидентами в рублях в конце мая приведет к росту объема спроса на обмен долларов и евро на нацвалюту, добавил Юденков.