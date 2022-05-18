Минэкономразвития ожидает ослабления рубля к доллару и евро с июня

Минэкономразвития ожидает ослабления рубля к доллару и евро с июняК декабрю курс доллара и евро повысится до 76,4 руб. и 82,5 руб., следует из помесячного прогноза ведомства
Период устойчивого укрепления рубля прекратится в мае, следует из помесячного прогноза курса национальной валюты, подготовленного Минэком. Эти оценки включены в основные параметры сценарных условий социально-экономического развития на 2023-2025 гг. (полная версия документа есть у «Ведомостей», его подлинность подтвердил федеральный чиновник). По расчетам Минэка, уже в июне начнется тренд на ослабление российской валюты к доллару и евро, тенденция сохранится на всем прогнозном горизонте.
Средний курс доллара в мае, согласно базовому сценарию, составит 67,6 руб., евро – 70,9 руб. В июне доллар подорожает до 70,5 руб., евро – до 74,3 руб. По итогам II квартала средние курсы этих валют ожидаются на уровне 72,4 и 76,4 руб. соответственно, в III квартале – 74 и 78,6 руб., в четвертом – 76 и 81,8 руб. Прогнозируется, что в декабре доллар уже будет стоить 76,4 руб., евро – 82,5 руб. Таким образом, согласно оценкам Минэка, к концу года по сравнению с маем рубль потеряет к доллару 13%, к евро – 16%.
Рубль начал стремительно дешеветь в конце февраля на фоне специальной военной операции на Украине и западных санкций против России. Минимальная точка была зафиксирована 10 марта – тогда в моменте доллар достигал отметки в 126 руб., а евро – 135 руб., следует из данных Мосбиржи. Для стабилизации ситуации Банк России ввел ряд валютных ограничений, однако уже в апреле начал понемногу их смягчать. В частности, с 11 апреля ЦБ отменил комиссию в размере 12% на покупку валюты на бирже, а с 16 мая повысил порог на зарубежные переводы для россиян и нерезидентов из дружественных стран со своих счетов с $10 000 до $50 000 в месяц.
С 28 февраля российские экспортеры были обязаны продавать 80% валютной выручки в рамках всех внешнеторговых договоров в течение трех рабочих дней со дня ее поступления. Это требование распространялось в том числе на выручку, зачисленную с 1 января 2022 г. В середине апреля ЦБ смягчил валютный контроль для несырьевого неэнергетического сектора, увеличив срок обязательной продажи иностранной валюты до 60 рабочих дней.
После этого российская валюта начала устойчиво укрепляться. К концу марта доллар стоил уже 83,6 руб., евро – 92,9 руб., к концу апреля основные иностранные валюты подешевели до 70,3 и 73,6 руб. соответственно. К 16:00 мск 18 мая доллар и евро на Мосбирже торговались по 63,3 и 66,3 руб.
В Минэке прогнозируют, что до конца года стоимость доллара в среднем составит 73,5 руб. – на фоне сохранения повышенных премий за риск и постепенной адаптации валютного рынка к новым условиям, говорится в документе. Средний курс за весь 2022 г. ожидается на уровне 76,7 руб. Министерство закладывает в прогноз постепенное смягчение Банком России ограничений на движение капитала, введенных в феврале - марте текущего года, следует из сценарных условий.
Представитель ведомства на уточняющий вопрос «Ведомостей» пояснил динамику курса следующим образом: «В сценарных условиях исходим из того, что II квартал 2022 г. – это пик укрепления рубля, а затем начнется его плавное ослабление. Импорт, потоки капитала также будут постепенно адаптироваться под новые условия. Дополнительным фактором в среднесрочной перспективе станет динамика экспортных цен на нефть и другие сырьевые товары».
Кроме базового Минэк подготовил также консервативный прогноз. Тенденции в этом сценарии в целом идентичны основному варианту. Курсы основных иностранных валют по итогам мая совпадают в обеих версиях: Минэк оценивает доллар и евро в этом месяце в 67,6 и 70,9 руб. В июне ведомство также ждет их ослабления. Курс откатится к 71,9 и 75,9 руб. В декабре доллар и евро, согласно консервативному сценарию, будут стоить 79,1 и 86,2 руб. Таким образом, относительно пикового значения мая рубль подешевеет на 17% и 21% к американской и европейской валютам. Среднегодовые курсы доллара и евро составят 78 и 84,4 руб.
Рубль не определился
Устойчивая волна укрепления рубля уже приостановилась, полагает начальник управления информационно-аналитического контента «БКС Мир инвестиций» Василий Карпунин. С прошлой недели курс доллара замедлился около отметки 62,5-65 руб., отметил он. Чем дольше пара находится около этих уровней, тем выше будет вероятность выйти из этого коридора наверх, уверен эксперт.
По его мнению, по мере восстановления импорта и снижения рыночных процентных ставок курс доллара может спокойно вернуться в сторону 75-80 руб. Также стоит учитывать риск снижения цен на сырьевые товары и сокращение поставок в абсолютном выражении из-за внешних ограничений, добавляет эксперт. Дополнительное давление на рубль возникнет, если ЦБ смягчит меры валютного регулирования, указал Карпунин.
Курс рубля сейчас определяется тремя основными факторами: жесткостью физических ограничений на экспорт и импорт, жесткостью ограничений на потоки капитала и, в меньшей степени, ценами, по которым получается экспортировать энергоресурсы, замечает директор группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Дмитрий Куликов. «Со стороны торгового баланса есть еще не вполне завершившийся процесс перехода к новой реальности с барьерами для экспорта, поэтому при прочих равных какого-то ослабления рубля в течение года все же объективно стоило бы ожидать», – добавил он. По словам Куликова, после локального укрепления доллар может откатиться в диапазон 80-85 руб. ближе к концу года. Но неопределенность любого прогноза сейчас высока как никогда, подчеркнул эксперт.
К концу 2022 г. ожидается ослабление рубля до уровня 70-80 руб. за доллар, однако значения могут оказаться и выше в том случае, если Западу удастся существенного сократить поступающую в Россию экспортную выручку, считает старший экономист банка «Открытие» Максим Петроневич. До начала зимнего периода риски развития подобной ситуации невелики, однако решение об ограничения импорта российских энергоносителей будет оставаться на повестке в ЕС и являться предметом межстранового торга, а потому может быть принято весьма неожиданно, добавляет он.
У рубля есть потенциал для дальнейшего укрепления, поскольку факторы, которые оказывали ему поддержку в предыдущие месяцы, сохраняются, не согласилась экономист «Ренессанс капитала» по России и СНГ Софья Донец. По ее прогнозам, российская валюта протестирует уровень 60 руб. за доллар в конце мая или начале июня, а летом будет период стабилизации курса. Она ожидает, что ослабление рубля начнется не раньше осени, а к концу года доллар подорожает до 85 руб.