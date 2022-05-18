Минэкономразвития ожидает ослабления рубля к доллару и евро с июня

Рубль начал стремительно дешеветь в конце февраля на фоне специальной военной операции на Украине и западных санкций против России. Минимальная точка была зафиксирована 10 марта – тогда в моменте доллар достигал отметки в 126 руб., а евро – 135 руб., следует из данных Мосбиржи. Для стабилизации ситуации Банк России ввел ряд валютных ограничений, однако уже в апреле начал понемногу их смягчать. В частности, с 11 апреля ЦБ отменил комиссию в размере 12% на покупку валюты на бирже, а с 16 мая повысил порог на зарубежные переводы для россиян и нерезидентов из дружественных стран со своих счетов с $10 000 до $50 000 в месяц.