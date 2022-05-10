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Рубль укрепляется: стоит ли сейчас покупать доллары

Эксперты ждут укрепления рубля в ближайшие месяцы до 60 руб./$ и ослабления к концу года
Инга Сангалова
Курс доллара на минувшей неделе опустился до двухлетнего минимума.  / Максим Стулов / Ведомости

Рубль упал в начале марта до исторического минимума в 121,5 руб./$ и 132,4 за евро – с тех пор отечественная валюта укрепляется практически без существенной коррекции. 5 мая курс доллара опустился до двухлетнего минимума в 65,31 руб., а евро – до 69,72 руб., свидетельствуют данные Мосбиржи. В последний день торгов перед длинными выходными, 6 мая, обе валюты немного отыграли свои позиции: доллар закрылся на отметке в 69,4 руб., а евро – на уровне 73,25 руб.

Банки продают валюту дороже биржевого курса (как и курса ЦБ). В приложении Сбербанка 10 мая один доллар можно было купить за 77,39 руб., евро – за 82,27 руб., в «Тинькофф банке» доллар стоит 77,75 руб., евро – 82,30 руб., Газпромбанк валюту продает по 75,3 руб./$ и 78,8/евро, ВТБ – 74,6 руб./$ и 78,7/евро, в Альфа-банке доллар стоит 75 руб., евро – 79 руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных