Рубль укрепляется: стоит ли сейчас покупать доллары

Рубль упал в начале марта до исторического минимума в 121,5 руб./$ и 132,4 за евро – с тех пор отечественная валюта укрепляется практически без существенной коррекции. 5 мая курс доллара опустился до двухлетнего минимума в 65,31 руб., а евро – до 69,72 руб., свидетельствуют данные Мосбиржи. В последний день торгов перед длинными выходными, 6 мая, обе валюты немного отыграли свои позиции: доллар закрылся на отметке в 69,4 руб., а евро – на уровне 73,25 руб.