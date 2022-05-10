Рубль укрепляется: стоит ли сейчас покупать доллары

Рубль укрепляется: стоит ли сейчас покупать долларыЭксперты ждут укрепления рубля в ближайшие месяцы до 60 руб./$ и ослабления к концу года
Рубль упал в начале марта до исторического минимума в 121,5 руб./$ и 132,4 за евро – с тех пор отечественная валюта укрепляется практически без существенной коррекции. 5 мая курс доллара опустился до двухлетнего минимума в 65,31 руб., а евро – до 69,72 руб., свидетельствуют данные Мосбиржи. В последний день торгов перед длинными выходными, 6 мая, обе валюты немного отыграли свои позиции: доллар закрылся на отметке в 69,4 руб., а евро – на уровне 73,25 руб.
Банки продают валюту дороже биржевого курса (как и курса ЦБ). В приложении Сбербанка 10 мая один доллар можно было купить за 77,39 руб., евро – за 82,27 руб., в «Тинькофф банке» доллар стоит 77,75 руб., евро – 82,30 руб., Газпромбанк валюту продает по 75,3 руб./$ и 78,8/евро, ВТБ – 74,6 руб./$ и 78,7/евро, в Альфа-банке доллар стоит 75 руб., евро – 79 руб.