Власти договорились повысить пенсии, МРОТ и прожиточный минимум на 10%Окончательное решение о размере индексации примет президент
Власти согласовали индексацию социальных выплат. Минимальный размер оплаты труда (МРОТ), прожиточный минимум (ПМ) и страховые пенсии должны вырасти на 10%, рассказали «Ведомостям» два близких к правительству источника, информацию также подтвердил собеседник, участвовавший в обсуждении. Впрочем, окончательное решение примет президент, поскольку в ходе дискуссии об уровне индексации были разные мнения, уточнил один из источников «Ведомостей».
Дискуссия об увеличении размера социальных выплат ведется более двух месяцев. 16 марта президент провел совещание о мерах социально-экономической поддержки регионов с руководителями субъектов и членами правительства. По его итогам кабинету министров было поручено представить предложения о дополнительном увеличении размеров пенсий, в том числе военным пенсионерам, социальных выплат, заработной платы работников государственных и муниципальных учреждений, а также МРОТ и прожиточного минимума. «В ближайшее время примем решение по увеличению всех социальных выплат <...>. Подчеркну: даже в текущей непростой ситуации по итогам года нам необходимо добиться снижения уровня бедности и неравенства», – пообещал тогда президент.