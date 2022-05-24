Власти договорились повысить пенсии, МРОТ и прожиточный минимум на 10%

Дискуссия об увеличении размера социальных выплат ведется более двух месяцев. 16 марта президент провел совещание о мерах социально-экономической поддержки регионов с руководителями субъектов и членами правительства. По его итогам кабинету министров было поручено представить предложения о дополнительном увеличении размеров пенсий, в том числе военным пенсионерам, социальных выплат, заработной платы работников государственных и муниципальных учреждений, а также МРОТ и прожиточного минимума. «В ближайшее время примем решение по увеличению всех социальных выплат <...>. Подчеркну: даже в текущей непростой ситуации по итогам года нам необходимо добиться снижения уровня бедности и неравенства», – пообещал тогда президент.