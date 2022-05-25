Оборонные корпорации Запада подорожали на $53 млрд на фоне конфликта на Украине

Оборонные корпорации Запада подорожали на $53 млрд на фоне конфликта на УкраинеИх капитализация выросла на 11%, несмотря на спад рынков на Западе
Капитализация крупных западных оборонных корпораций, поставлявших оружие на Украину, выросла за последние три месяца на $53 млрд на фоне специальной военной операции (СВО) и перевооружения в Европе, подсчитали «Ведомости» по данным Кильского института мировой экономики, корпоративных сайтов и фондовых бирж. Общая стоимость 18 торгуемых компаний увеличилась с $491 млрд 21 февраля до $544 млрд 24 мая, или на 11%, в то время как фондовые рынки США и Европы в целом потеряли за это время около 10%.
Как богатела западная оборонка
Военную помощь Украине оказало уже более 37 стран, в страну поставлена продукция более 115 компаний (без учета дочерних обществ). Около половины из них (54 корпорации) американские, еще 49 – европейские. В частности, на Украину шло оружие девяти из 10 крупнейших по выручке оборонных корпораций Запада, отмеченных в рейтинге Defensenews.