Оборонные корпорации Запада подорожали на $53 млрд на фоне конфликта на Украине

Капитализация крупных западных оборонных корпораций, поставлявших оружие на Украину, выросла за последние три месяца на $53 млрд на фоне специальной военной операции (СВО) и перевооружения в Европе, подсчитали «Ведомости» по данным Кильского института мировой экономики, корпоративных сайтов и фондовых бирж. Общая стоимость 18 торгуемых компаний увеличилась с $491 млрд 21 февраля до $544 млрд 24 мая, или на 11%, в то время как фондовые рынки США и Европы в целом потеряли за это время около 10%.