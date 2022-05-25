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Оборонные корпорации Запада подорожали на $53 млрд на фоне конфликта на Украине

Их капитализация выросла на 11%, несмотря на спад рынков на Западе
Александр Соколов Алексей Никольский
Serg Glovny / Zuma / TASS

Капитализация крупных западных оборонных корпораций, поставлявших оружие на Украину, выросла за последние три месяца на $53 млрд на фоне специальной военной операции (СВО) и перевооружения в Европе, подсчитали «Ведомости» по данным Кильского института мировой экономики, корпоративных сайтов и фондовых бирж. Общая стоимость 18 торгуемых компаний увеличилась с $491 млрд 21 февраля до $544 млрд 24 мая, или на 11%, в то время как фондовые рынки США и Европы в целом потеряли за это время около 10%.

Как богатела западная оборонка

Военную помощь Украине оказало уже более 37 стран, в страну поставлена продукция более 115 компаний (без учета дочерних обществ). Около половины из них (54 корпорации) американские, еще 49 – европейские. В частности, на Украину шло оружие девяти из 10 крупнейших по выручке оборонных корпораций Запада, отмеченных в рейтинге Defensenews.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных