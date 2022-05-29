Россия будет использовать схему платежей за газ в рублях для расчетов по госдолгу

Россия будет использовать схему платежей за газ в рублях для расчетов по госдолгуИнвесторам придется открывать счета в российских банках и давать поручение на покупку валюты
Расчеты с держателями российских еврооблигаций планируется проводить с помощью механизма, аналогичного схеме оплаты российского газа в рублях, рассказал «Ведомостям» министр финансов Антон Силуанов. По его словам, система будет действовать таким же образом, только «в обратном порядке». Для получения платежа по госдолгу в его оригинальной валюте инвестору придется открыть валютный и рублевый счета в российском банке и выдавать поручения на продажу валюты.
«Как происходит платеж за газ в рублях: нам зачисляют валюту, здесь она по поручению [покупателя газа] меняется на рубли и таким образом происходит расчет. Механизм расчетов по евробондам будет действовать таким же образом, только в другую сторону», – пояснил Силуанов.
С помощью этого механизма можно будет проводить платежи, минуя всю западную расчетную инфраструктуру, уточнил он. По словам министра, это позволит наладить прямое взаимодействие внутри страны с иностранными держателями наших бумаг. Платежи будут производиться исключительно через российскую расчетную инфраструктуру – Национальный расчетный депозитарий (НРД, «дочка» Мосбиржи). По его словам, речь идет об отличном от действующего механизме расчетов с использованием счетов типа С (были введены для исполнения обязательств перед иностранными кредиторами из недружественных стран, в том числе по корпоративным долгам; режим счетов предполагает оплату в рублях, но ограничивает использование этих средств узким перечнем операций, вывод с них средств фактически заблокирован). Новым механизмом предполагается предоставить инвесторам право пользования средствами без ограничений, уточнил представитель Минфина. В том числе по сумме перевода за рубеж (сейчас можно перечислить не более $50 000 в месяц).
«Сейчас дорабатываем этот механизм, обсудим его в правительстве. После выйдем с предложением к нашим инвесторам», – резюмировал Силуанов.
Как работает механизм оплаты газа
Президент Владимир Путин поручил перевести в рубли расчеты за поставки российского газа в страны, которые Россия считает недружественными, 23 марта. Согласно опубликованному 31 марта указу президента № 172 с 1 апреля покупатели из списка недружественных стран должны оплачивать российский газ в рублях. Согласно тексту документа, для этого уполномоченный на расчеты Газпромбанк открывает покупателям специальные валютный и рублевый счета типа К. Покупатель зачисляет платеж в валюте контракта на валютный счет, после этого банк по его поручению продает ее на торгах Мосбиржи за рубли, зачисляет их на рублевый счет и переводит платеж непосредственно на счет «Газпрома». Обязательство по оплате считается исполненным в тот момент, когда денежные средства в рублях поступили непосредственно «Газпрому», до зачисления компания не вправе продолжать поставки газа, говорится в документе.
4 мая были опубликованы дополнения к этим нормам – указ президента № 254.
Согласно тексту уточнений, после поступления валюты на счет типа К Газпромбанк самостоятельно перечисляет ее в Национальный клиринговый центр для продажи на Мосбирже.
Несмотря на уточнение, механизм оплаты за газ предусматривает, по сути, три действия: открытие одного счета в валюте контракта, другого – в рублях, а также поручение банку на постоянную конвертацию, полагает советник практики банковского и финансового права АБ ЕПАМ Роман Маловицкий. По его словам, игнорирование хотя бы одного из них лишает механизм смысла. Его цель – в продолжении поступления средств за газ на счета «Газпрома» даже в случае дальнейшей эскалации санкций: после внедрения этого механизма плательщики за газ понимают, что, если доллары или евро застрянут на заблокированных корреспондентских счетах, платеж не будет считаться совершенным.
Путь к платежам в рублях
10 марта, после заморозки российских резервов в долларах и евро, Силуанов объявил, что финансовые власти разработали специальный порядок обслуживания российского внешнего долга для противодействия этим санкциям. По словам министра, российские внешние обязательства будут погашаться в рублях, а для конвертации платежей в валюту можно будет использовать исключительно средства замороженных золотовалютных резервов.
До определенного момента этот механизм работал, но США с 4 апреля запретили России использовать замороженные долларовые резервы для выплат по внешнему долгу.
$37 млрд
составляла задолженность по внешним облигационным займам на 1 апреля 2022 г., по последним данным Минфина
Россия – «глобальный финансовый изгой», поэтому стране придется выбирать между истощением доступных к использованию источников и дефолтом, подчеркивалось в сообщении Белого дома.
Но Минфин продолжил выполнять свои обязательства перед иностранными инвесторами, используя для платежей незаблокированную валюту из экспортных поступлений. Как сообщало Bloomberg, ведомство проводило расчеты с помощью Дом.РФ. Перекрыв и этот канал платежей по российскому госдолгу, власти США фактически официально признали, что ключевая цель ограничений на эти расчеты – признание дефолта по российским обязательствам.
«Если Россия не найдет способ продолжить эти платежи и допустит технический дефолт, не думаю, что это как-то существенно изменит ее положение, ведь она уже отрезана от глобального рынка капитала», – отмечала 18 мая министр финансов США Джанет Йеллен, сообщив о решении запретить любые расчеты по российскому госдолгу.
25 мая в 7.00 мск истекла генеральная лицензия минфина США № 9С, которая разрешала держателям российских суверенных облигаций получать платежи в обслуживание и погашение этих бумаг. В ведомстве тогда анонсировали, что решили ее не продлевать. Лицензия, разрешающая погашение Россией суверенных обязательств перед зарубежными инвесторами, была выпущена в начале марта. Это было специально допущенным казначейством США исключением, поскольку по общему санкционному режиму любые транзакции с Банком России, фондом национального благосостояния и Минфином запрещены.
Без разрешающей лицензии Россия не сможет напрямую довести выплаты по госдолгу как минимум до американских инвесторов, а также производить расчеты с кредиторами из любых стран в долларах. Платежи в евро также будут в лучшем случае затруднены, поскольку агентами для перевода средств выступали западные депозитарии (в частности, Минфин пользовался прежде всего услугами Euroclear), которые блокировали ранее платежи из-за риска санкций США.
Минфин России отреагировал на запрет анонсом о переходе на новый механизм расчетов по внешнему госдолгу.
Принимая во внимание, что отказ в продлении лицензии делает невозможным продолжение обслуживания государственного внешнего долга в долларах США, выплаты будут осуществляться в рублях с возможностью их последующей конвертации в оригинальную валюту обязательства через инфраструктуру НРД в качестве платежного агента, сообщалось в пресс-релизе ведомства.
Выплаты кредиторам внутри российской учетной инфраструктуры будут осуществляться на их счета в НРД, продолжил представитель Минфина. А платежи держателям еврооблигаций с использованием иностранных финансовых посредников будут осуществляться на счета типа С, уточнял он.
Currency Indemnity
Как писал РБК, переход на выплаты по евробондам в рублях юридически могут и не считаться поводом для дефолта, по крайней мере судя по нюансам эмиссионной документации. В каждом проспекте выпуска евробондов содержится условие «возмещение в другой валюте» (Currency Indemnity), которое предполагает, что если Россия платит держателю в валюте, отличной от доллара («в результате судебного решения, приказа суда любой юрисдикции или какого-либо иного решения»), то платежное обязательство будет считаться выполненным, если инвестор в ближайший возможный день сможет обменять полученное количество другой валюты на доллары в причитающемся размере.
27 мая в интервью каналу «Россия 1» Силуанов обещал подготовить механизм расчетов с зарубежными кредиторами в рублях к июньским выплатам (следующее погашение по российским евробондам запланировано на 23 и 24 июня).
«Иностранные инвесторы, которые являются держателями наших облигаций, смогут получить необходимые средства в рублевом эквиваленте и <...> конвертировать уже в те валюты, которые будут интересны для инвесторов», – заявлял он.
По последним данным Минфина, задолженность по внешним облигационным займам на 1 апреля 2022 г. составляла $37 млрд.
Механизм создается для выплат тем инвесторам, которые смогут открыть рублевые и валютные счета в банках, до сих пор не попавших под санкции, полагает управляющий директор АКРА Алексей Мухин. Судя по всему, Минфин будет использовать именно принцип «возмещение в другой валюте», что при определенных условиях позволяет проводить платежи в рублях с их последующей конвертацией в доллары, отметил он.
Инвесторы, которые откроют такие счета, смогут в конечном итоге получить выплаты в долларах и у них не будет оснований заявлять о дефолте, уверен Мухин. Вместе с тем ввиду санкций OFAC, введенных в отношении Минфина в конце февраля, американские инвесторы такой возможностью воспользоваться не смогут, констатировал эксперт.
Европейские держатели облигаций в целях соблюдения своих интересов, вероятно, смогут воспользоваться данным механизмом, как и ранее часть европейских потребителей российского газа открыли рублевые счета для расчетов с «Газпромом», уточнил Мухин. Впрочем, возможны дополнительные разъяснения ЕК по данному конкретному вопросу, резюмировал он.
Чисто юридически получение выплат таким образом вряд ли напрямую будет являться нарушением санкций для держателей бумаг, полагает управляющий партнер адвокатского бюро Nordic Star Андрей Гусев. Однако США могут просто объявить такой способ получения купона видом обхода ограничений.
В любом случае оснований признавать дефолт по российским обязательствам нет – ведь должник предпринимает все усилия для исполнения обязательства перед кредитором, полагает он. Если кредитор отказывается от принятия исполнения, резонно ли винить в этом должника, добавил Гусев. Более того, в большинстве правовых систем невозможность исполнения обязательства прекращает его, если это возникло вследствие причин, за которые не отвечает ни одна из сторон, резюмировал эксперт.