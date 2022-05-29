Россия будет использовать схему платежей за газ в рублях для расчетов по госдолгу

С помощью этого механизма можно будет проводить платежи, минуя всю западную расчетную инфраструктуру, уточнил он. По словам министра, это позволит наладить прямое взаимодействие внутри страны с иностранными держателями наших бумаг. Платежи будут производиться исключительно через российскую расчетную инфраструктуру – Национальный расчетный депозитарий (НРД, «дочка» Мосбиржи). По его словам, речь идет об отличном от действующего механизме расчетов с использованием счетов типа С (были введены для исполнения обязательств перед иностранными кредиторами из недружественных стран, в том числе по корпоративным долгам; режим счетов предполагает оплату в рублях, но ограничивает использование этих средств узким перечнем операций, вывод с них средств фактически заблокирован). Новым механизмом предполагается предоставить инвесторам право пользования средствами без ограничений, уточнил представитель Минфина. В том числе по сумме перевода за рубеж (сейчас можно перечислить не более $50 000 в месяц).