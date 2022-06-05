Консенсус-прогноз «Ведомостей»: ЦБ 10 июня снизит ключевую ставку на 1 п. п. до 10%

Банк России 10 июня проведет шестое после начала специальной военной операции на Украине и введения антироссийских санкций заседание совета директоров по ключевой ставке. Большинство опрошенных «Ведомостями» аналитиков ожидают снижения ключевой ставки не менее чем на 100 базисных пунктов (б. п.). Такую оценку дали восемь из 18 экспертов, шестеро прогнозируют снижение в диапазоне от 100 до 200 б. п. Два экономиста допускают шаг в 50 б. п., еще один считает, что ставка останется без изменения.