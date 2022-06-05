Консенсус-прогноз «Ведомостей»: ЦБ 10 июня снизит ключевую ставку на 1 п. п. до 10%С начала апреля регулятор опустил ее уровень на 9 п. п.
Банк России 10 июня проведет шестое после начала специальной военной операции на Украине и введения антироссийских санкций заседание совета директоров по ключевой ставке. Большинство опрошенных «Ведомостями» аналитиков ожидают снижения ключевой ставки не менее чем на 100 базисных пунктов (б. п.). Такую оценку дали восемь из 18 экспертов, шестеро прогнозируют снижение в диапазоне от 100 до 200 б. п. Два экономиста допускают шаг в 50 б. п., еще один считает, что ставка останется без изменения.
С 8 апреля Банк России три раза подряд снижал ключевую ставку сразу на 3 п. п. Последнее решение было принято на внеочередном заседании 26 мая, ЦБ тогда понизил ставку до 11% годовых и объяснил такой шаг значительным замедлением текущих темпов роста цен. В сообщении регулятора отмечалось, что продолжается приток средств на срочные рублевые депозиты, а кредитная активность остается низкой – это ограничивает проинфляционные риски и обусловливает необходимость смягчения денежно-кредитной политики. В последнем пресс-релизе говорилось также, что Центробанк допускает возможность дальнейшего снижения ставки.