Газета
Экономика Эксклюзивно по подписке

Консенсус-прогноз «Ведомостей»: ЦБ 10 июня снизит ключевую ставку на 1 п. п. до 10%

С начала апреля регулятор опустил ее уровень на 9 п. п.
Анастасия Бойко Екатерина Литова
Статистика позволяет беспрепятственно возвратить ключевую ставку к уровням начала февраля в самое ближайшее время
/ Евгений Разумный / Ведомости

Банк России 10 июня проведет шестое после начала специальной военной операции на Украине и введения антироссийских санкций заседание совета директоров по ключевой ставке. Большинство опрошенных «Ведомостями» аналитиков ожидают снижения ключевой ставки не менее чем на 100 базисных пунктов (б. п.). Такую оценку дали восемь из 18 экспертов, шестеро прогнозируют снижение в диапазоне от 100 до 200 б. п. Два экономиста допускают шаг в 50 б. п., еще один считает, что ставка останется без изменения.

С 8 апреля Банк России три раза подряд снижал ключевую ставку сразу на 3 п. п. Последнее решение было принято на внеочередном заседании 26 мая, ЦБ тогда понизил ставку до 11% годовых и объяснил такой шаг значительным замедлением текущих темпов роста цен. В сообщении регулятора отмечалось, что продолжается приток средств на срочные рублевые депозиты, а кредитная активность остается низкой – это ограничивает проинфляционные риски и обусловливает необходимость смягчения денежно-кредитной политики. В последнем пресс-релизе говорилось также, что Центробанк допускает возможность дальнейшего снижения ставки.

Вы видите 8% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных