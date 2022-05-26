ЦБ снизил ключевую ставку до 11%

На следующем заседании 10 июня ЦБ может снизить ставку еще на 0,5-1 п. п., ведь уровень реальной ставки (-0,5% по инфляционным ожиданиям) все еще выше исторических средних уровней, когда необходимость поддержки экономики была ниже, пишет директор по инвестициям «Локо инвеста» Дмитрий Полевой в своем обзоре. Но все будет зависеть от динамики цен, курса рубля и инфляционных ожиданий. Риски увидеть ставку ниже наших прежних прогнозов (10%/7-8% в 2022г./2023) возросли, но пока аналитик не спешит их менять.