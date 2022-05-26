ЦБ снизил ключевую ставку до 11%На заседании 10 июня ставка может быть снижена до 10%, считают аналитики
Совет директоров Банка России на внеочередном заседании принял решение снизить ключевую ставку на 3 п. п. до 11%, сообщила пресс-служба регулятора.
Такое решение регулятор принял на фоне инфляции, которая снижается быстрее прогноза ЦБ: годовая инфляция в апреле достигла 17,8%, но, по оценке на 20 мая, замедлилась до 17,5%. «Ослаблению инфляционного давления способствуют динамика обменного курса рубля наряду с заметным снижением инфляционных ожиданий населения и бизнеса», — говорится в сообщении ЦБ. А вчерашние недельные данные Росстата показали дефляцию: с 14 по 20 мая цены снизились на 0,2%.
Ожидания ЦБ по инфляции на 2023 г. в 5-7% и на 2024 г. в 4% остаются прежними. Инфляционные ожидания россиян снизились в мае до уровня годичной давности, сообщил ЦБ 22 мая. Так, медианная оценка ожидаемой в ближайшие 12 месяцев инфляции составила 11,5%. Снижение показателя по сравнению с апрелем составило 1 п. п.
Решение Банка России ожидаемое: большинство аналитиков ждало снижения минимум на 2 п. п., писали «Ведомости»: четыре из 11 опрошенных аналитиков прогнозировали, что ЦБ опустит ставку на 2 п. п., двое – на 1-2 п. п. Еще четыре эксперта допускали снижение на 2-3 п. п., а один – сразу на 4 п. п.
Рубль несколько замедлил снижение после решения ЦБ понизить ключевую ставку: доллар торгуется ниже 61 руб./$, евро — около 63,3 руб., тогда как до решения по ставке они максимально стоили 61,45 руб. и 63,7 руб. соответственно, следует из динамики торгов на Московской бирже.
Основными аргументами в пользу резкого смягчения монетарной политики выступили замедление инфляции, снижение инфляционных ожиданий, стремительное укрепление рубля, спад кредитования и экономической активности.
С момента предыдущего заседания ЦБ 29 апреля курс рубля укрепился к доллару на 15%, с 71 до 60 $/руб., а укрепление рубля помогает снизить стоимость импортных товаров и замедлить инфляцию, говорит главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. Реальная ключевая ставка (за вычетом текущей инфляции) стала еще более отрицательной, говорит аналитик.
Инфляция замедляется быстрее ожиданий, что вместе с данными о сокращении кредитования в апреле говорит о спаде в экономике, отмечает Васильев. По прогнозу ЦБ, в целом в 2022 г. регулятор ожидает падения ВВП на 8-10%, а в IV квартале 2022 г. ждет спада на 12,5-16,5% к IV кварталу 2021 г.
Одним из главных факторов снижения ключевой ставки стала необходимость перезапуска рыночного кредитования как в потребительском, так и в корпоративном секторе. Снижение ключевой ставки приведет к уменьшению стоимости основных банковских продуктов – вкладов, потребительских кредитов, ипотеки, а также снизит ставки на долговом рынке. Кредит в экономике станет дешевле, что поддержит потребительский и инвестиционный спрос.
Еще одним фактором резкого смягчения денежно-кредитной политики могла стать необходимость сдержать резкое укрепление курса рубля, которое невыгодно для бюджета России и экспортеров, говорит Васильев: снижение ключевой ставки уменьшает привлекательность рублевых депозитов и ведет к снижению ставок по кредитам, что повышает спрос на импорт и на валюту.
Средства населения (без учета счетов эскроу) в апреле выросли на 1,3 трлн руб. (+3,8%), в том числе за счет возврата в банки ранее снятых наличных денежных средств, что почти полностью перекрыло отток февраля – марта (около 1,4 трлн руб. в общей сложности), отмечал на этой неделе ЦБ. Но высокие ставки фактически остановили кредитование: корпоративное кредитование в апреле второй месяц назад стоит на месте, выдачи ипотеки упали в три раза, необеспеченное кредитование также продолжило сжиматься в апреле.
В начале июня заканчиваются трехмесячные депозиты в банках, которые выдавались по ставкам выше 20%. Снижение ключевой ставки позволит перераспределить высвобождаемые средства в пользу потребления и других инструментов инвестирования, включая фондовый и валютный рынки, полагает Васильев.
В Совкомбанке ожидают, что на ближайшем заседании 10 июня ЦБ может снизить ключевую ставку еще на 1 п. п. до 10% годовых. В банке полагают, что к концу года ключевая ставка может опуститься до 9-9,5% годовых.
На следующем заседании 10 июня ЦБ может снизить ставку еще на 0,5-1 п. п., ведь уровень реальной ставки (-0,5% по инфляционным ожиданиям) все еще выше исторических средних уровней, когда необходимость поддержки экономики была ниже, пишет директор по инвестициям «Локо инвеста» Дмитрий Полевой в своем обзоре. Но все будет зависеть от динамики цен, курса рубля и инфляционных ожиданий. Риски увидеть ставку ниже наших прежних прогнозов (10%/7-8% в 2022г./2023) возросли, но пока аналитик не спешит их менять.
В целом риторика ЦБ указывает на то, что 10 июня ключевая ставка будет снижена до 10%, а к концу этого года может опуститься до 8%, говорит старший стратег по долговому рынку SberCIB Investment Research Игорь Рапохин. Если дефляция будет усиливаться, в июне ставка может быть снижена более значительно – до 9%. Решение ЦБ будет способствовать сохранению повышенного спроса на ОФЗ с фиксированным купоном, отмечает Рапохин.
На первом внеочередном заседании 28 февраля, которое состоялось после начала спецоперации на Украине и введения санкций против России, ЦБ повысил ключевую ставку с 9,5% до рекордных 20%. Для российской экономики кардинально изменились внешние условия, а повышение ключевой позволило обеспечить увеличение депозитных ставок до уровней, нужных для компенсации роста девальвационных и инфляционных рисков, объяснял тогда регулятор.
По итогам следующего заседания 18 марта ставка осталась без изменений, но на внеочередной встрече 8 апреля Банк России снизил ее сразу на 3 п. п. до 17%. Риски для финансовой стабильности сохранялись, но перестали нарастать, пояснял тогда представитель ЦБ. На последнем заседании, 29 апреля, Банк России снизил ключевую ставку с 17 до 14% годовых. Решение мотивировалось аналогично предыдущему: снижением рисков для финансовой стабильности. Благодаря этому ЦБ может снять с ключевой ставки надбавку, которая была необходима для их купирования, комментировала решение председатель Банка России Эльвира Набиуллина.