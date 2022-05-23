Аналитики оценили ослабление валютного контроля курса рубля

Аналитики оценили ослабление валютного контроля курса рубляНорматив продажи экспортной выручки с 24 мая снижен с 80% до 50%
Власти решили смягчить требования для российских экспортеров по обязательной продаже валютной выручки, снизив норматив с 80% до 50%. Такое решение связано со стабилизацией курса рубля и достаточным уровнем ликвидности в иностранной валюте на внутреннем рынке, объяснил Минфин в пресс-релизе. Представитель министерства сообщил «Ведомостям», что изменения вступят в силу с 24 мая.
Российские экспортеры с 28 февраля были обязаны продавать 80% валютной выручки в рамках всех внешнеторговых договоров в течение трех рабочих дней со дня ее поступления. Это требование распространялось в том числе на выручку, зачисленную с 1 января 2022 г. Обязательная продажа валютной выручки была введена после того, как Банк России лишился возможности проводить интервенции на рынке для поддержки рубля из-за заморозки части золотовалютных резервов.
Рубль стал стремительно дешеветь в конце февраля на фоне специальной военной операции на Украине и западных санкций против России. Минимальная точка была зафиксирована 10 марта: тогда в моменте доллар достигал отметки 126 руб., а евро – 135 руб., следует из данных Мосбиржи. Однако затем российская валюта начала устойчиво укрепляться: к концу марта доллар стоил уже 83,6 руб., евро – 92,9 руб.
Представитель регулятора сообщал, что данные ЦБ по крупнейшим экспортерам за 2021 г. показывают, что и в отсутствие требования об обязательной продаже компании реализовывали около 77% валютной выручки. Бизнесу в любом случае необходимы рубли для уплаты налогов, перечисления заработной платы и иных расходов, пояснял он.
Вместе с тем в середине апреля ЦБ принял решение смягчить валютный контроль для несырьевого неэнергетического сектора, увеличив срок обязательной продажи иностранной валюты до 60 рабочих дней. А в конце апреля на фоне продолжающегося укрепления рубля глава регулятора Эльвира Набиуллина предложила ввести новые послабления: обнулить обязательную продажу валютной выручки для несырьевых экспортеров, а для сырьевых – снизить порог до 50%.
57,5 руб.
стоил $1 на московской бирже в понедельник, 23 мая.
Это на 4,4% дешевле по сравнению с пятницей
Российские власти объясняли укрепление рубля резким перекосом торгового баланса в пользу положительного сальдо, а также приостановкой бюджетного правила. Экспортные потоки сохраняются на прежних уровнях, тогда как импорт резко упал, пояснял ранее министр финансов Антон Силуанов. Профицит счета текущих операций, особенно в нынешних условиях, когда приостановлено бюджетное правило и заморожены резервы (ранее ЦБ по поручению Минфина закупал валюту на сверхдоходы от продажи энергоресурсов, а также самостоятельно пополнял золотовалютные резервы), играет на усиление курса рубля, уточнял он.
По этой причине у российских компаний возникли и проблемы с продажей экспортной выручки, сообщали «Ведомости». В частности, они столкнулись со снижением спроса на доллары и евро со стороны импортеров.
Что будет с рублем
Снижение норматива продажи до 50% выручки уменьшит ежедневный объем торгов на бирже евро и долларами на треть, что может привести к ослаблению рубля в район 72–78 руб. за доллар на горизонте 1–3 месяцев, считает эксперт по фондовому рынку «БКС мир инвестиций» Евгений Миронюк. Впрочем, рубль может начать заметно ослабевать уже в ближайшие дни, добавляет он.
К моменту закрытия торгов на Мосбирже в понедельник, 23 мая, доллар подешевел по сравнению с пятницей на 4,4% до 57,5 руб., евро – на 0,8% до 59,5 руб. По оценкам Минэкономразвития, курс рубля сейчас находится на пиковых значениях, сообщил в понедельник его представитель.
Период устойчивого укрепления рубля прекратится в мае, следует из помесячного прогноза курса национальной валюты, подготовленного Минэком. По расчетам Минэка, уже в июне начнется тренд на ослабление российской валюты к доллару и евро, тенденция сохранится на всем прогнозном горизонте. Прогнозируется, что в декабре доллар уже будет стоить 76,4 руб., евро – 82,5 руб.
Средний курс доллара в мае, согласно базовому сценарию, составит 67,6 руб., евро – 70,9 руб. В июне доллар подорожает до 70,5 руб., -евро – до 74,3 руб.
Решение о снижении порога продажи экспортной выручки больше психологически повлияет на курс рубля, ослабление может быть временным, полагает независимый директор Мосбиржи профессор НИУ ВШЭ Олег Вьюгин. Сейчас спроса на валюту со стороны импортеров мало, а оставлять валюту на зарубежных корреспондентских счетах рискованно, продолжил эксперт. Когда объем ввоза увеличится, рубль ослабнет по фундаментальным причинам. Но пока этого не происходит, потому что, как говорят, трудно рассчитаться и осложнена логистика, уточнил Вьюгин.
Поскольку точная динамика торгового баланса неизвестна, объем импорта точно восстановить невозможно, отметил старший экономист аналитического управления «Открытие Research». Ориентировочно объем ввоза в апреле можно оценить в диапазоне от $5 млрд до $10 млрд, полагает он. По расчетам эксперта, сальдо торгового баланса по торговле товарами и услугами только за апрель могло составить до $40,2 млрд.
В связи с тем, что компаниям требуется рублевая ликвидность для финансирования текущих расходов, снижение порога до 50% может и не привести к существенному сокращению предложения валюты, считает директор по инвестициям «Локо-инвеста» Дмитрий Полевой. В течение месяца будут попытки поймать более выгодный курс конвертации, продолжил экономист. Если фактически продавать экспортерам нужно будет более 50%, то вполне возможен рост волатильности курса, полагает Полевой.
Требование о продаже валютной выручки экспортерами не является инструментом управления курсом, обращает внимание Вьюгин. Раньше ЦБ покупал валюту и этим контролировал предложение на рынке, сейчас он покупать не может, потому что все счета в долларах и евро заморожены, констатировал экономист. Помимо этого российским гражданам валюта тоже не нужна, отметил Вьюгин: ее используют, чтобы расплачиваться за заграничные товары, ездить за рубеж, покупать там товары, а сейчас это малоосуществимо. По его словам, ослаблению рубля также способствуют высокие спреды между ценой покупки и ценой продажи валюты в банке, она составляет около 20 руб. за доллар: «Это не позволяет гражданам покупать валюту, чтобы потом продать, когда курс сдвинется вверх».
Норма обязательной продажи не меняет сам факт накопления валюты и изменить его может лишь рост импорта или смягчение валютного контроля, подчеркивает Полевой. «Эту валюту нужно кому-то размещать, а спрос на нее сейчас невысок, скорее наоборот. Поэтому у меня есть сомнения, что эти решения вызовут резкое ослабление рубля. Для смены тренда нужны фундаментальные изменения – рост спроса на валюту», – считает аналитик.