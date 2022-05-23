Аналитики оценили ослабление валютного контроля курса рубля

Требование о продаже валютной выручки экспортерами не является инструментом управления курсом, обращает внимание Вьюгин. Раньше ЦБ покупал валюту и этим контролировал предложение на рынке, сейчас он покупать не может, потому что все счета в долларах и евро заморожены, констатировал экономист. Помимо этого российским гражданам валюта тоже не нужна, отметил Вьюгин: ее используют, чтобы расплачиваться за заграничные товары, ездить за рубеж, покупать там товары, а сейчас это малоосуществимо. По его словам, ослаблению рубля также способствуют высокие спреды между ценой покупки и ценой продажи валюты в банке, она составляет около 20 руб. за доллар: «Это не позволяет гражданам покупать валюту, чтобы потом продать, когда курс сдвинется вверх».