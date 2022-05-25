Аналитики ожидают снижения ключевой ставки минимум на 2 п. п.Решение замедлит укрепление рубля и приведет к росту стоимости ОФЗ
Банк России в четверг, 26 мая, проведет внеочередное заседание совета директоров по ключевой ставке, решение будет опубликовано в 10:30 мск, сообщил представитель регулятора. В этом году это будет уже третье внеплановое заседание, причем раньше они не анонсировались. Оценки опрошенных «Ведомостями» аналитиков разошлись, но большинство из них ждут снижения ключевой ставки как минимум на 2 процентных пункта (п. п.): с 14 до 12%.
Эксперты считают, что Банк России не стал ждать планового заседания из-за резкого замедления инфляции, снижения инфляционных ожиданий в мае и стремительного укрепления рубля.
Четыре из 11 опрошенных аналитиков прогнозируют, что ЦБ опустит ставку на 2 п. п., двое – на 1-2 п. п. Еще четыре эксперта допускают снижение на 2-3 п. п., а один – сразу на 4 п. п.
На первом внеочередном заседании 28 февраля, которое состоялось после начала спецоперации на Украине и введения санкций против России, ЦБ повысил ключевую ставку с 9,5% до рекордных 20%. Для российской экономики кардинально изменились внешние условия, а повышение ключевой позволило обеспечить увеличение депозитных ставок до уровней, нужных для компенсации роста девальвационных и инфляционных рисков, объяснял тогда регулятор.
По итогам следующего заседания 18 марта ставка осталась без изменений, однако на внеочередной встрече 8 апреля Банк России снизил ее сразу на 3 п. п. до 17%. Риски для финансовой стабильности сохраняются, но перестали нарастать, пояснял тогда представитель ЦБ, причем допускалось снижение ключевой ставки на ближайших заседаниях.
На последнем заседании, 29 апреля, Банк России снизил ключевую ставку с 17 до 14% годовых. Решение мотивировалось аналогично предыдущему: снижением рисков для финансовой стабильности. Благодаря этому ЦБ может снять с ключевой ставки надбавку, которая была необходима для их купирования, комментировала решение председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.
Следующее очередное заседание совета директоров по ключевой ставке было запланировано на 10 июня.
По данным ЦБ, инфляционные ожидания россиян в мае снижались второй месяц подряд и составили 11,5% – на 1 п. п. ниже по сравнению с апрелем. Показатель уменьшился на фоне укрепления рубля и сохранения позитивных ожиданий относительно экономических перспектив России, отмечали в ЦБ.
25 мая Росстат должен опубликовать данные по индексу потребительски цен за 14-20 мая. В период c 7 по 13 мая инфляция замедлилась до 0,05% после 0,12% неделей ранее. В годовом выражении инфляция на 13 мая, по оценке Минэкономразвития, составила 17,69%. В апреле показатель составил 17,83% в годовом выражении по сравнению с 16,69% в марте, следует из данных Росстата. Согласно прогнозу Минэкономразвития, представленному на прошлой неделе, инфляция в 2022 г. прогнозируется на уровне 17,5%.
С момента последнего заседания ЦБ рубль укрепился к доллару на 21%, с 71 до 56 руб., свидетельствуют данные Мосбиржи.
Зачем ЦБ внеплановое заседание
Вероятно, Банк России назначил внеочередное заседание именно на завтра, потому что уже есть предварительные данные по инфляции за третью неделю мая, считает главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова. По ее оценке, в недельном выражении может быть зафиксирована даже дефляция.
Тот факт, что регулятор решил не ждать заседания 10 июня, свидетельствует о намерениях заметно снизить ключевую ставку, добавляет старший экономист банка «Открытие» Максим Петроневич. Внеплановое заседание, вероятнее всего, в первую очередь будет нацелено на управление короткими сбережениями населения и средствами компаний, считает директор группы суверенных и региональных рейтингов Дмитрий Куликов.
Возвращение инфляционных ожиданий к уровням прошлого мая в обычных условиях стало бы значительной новостью само по себе, а объявление ЦБ о проведении внеочередного заседания на этом фоне говорит о новом этапе снижения ключевой ставки, согласился экономист Газпромбанка Павел Бирюков. Сейчас для этого сошлись все условия: и со стороны валютного рынка, и со стороны поддержки реального сектора, добавляет он.
ЦБ не стал ждать планового заседания, а значит, снижение ставки в новых условиях становится крайне необходимым, указывает начальник управления информационно-аналитического контента «БКС Мир инвестиций» Василий Карпунин. Это намекает на неизбежность снижения ключевой ставки с 14% как минимум до 12%, добавляет он. При этом эксперт не исключает и более сильного смягчения вплоть до 11%.
Обвального снижения ставки до 10% сейчас не будет, поскольку пока нельзя исключать риски второй волны инфляции, считает экономист «Ренессанс капитала» по России и СНГ Софья Донец. По ее словам, она может быть связана со снятием больших сумм с депозитов, открытых в марте, эффектом дополнительных бюджетных расходов, увеличением импортных цен за счет логистики и началом ослабления рубля.
Как отреагируют рубль и ОФЗ
Снижение ставки в целом ожидаемо рынком и вряд ли приведет к резкой коррекции курса рубля, но может замедлить или остановить его укрепление, считает Петроневич. Для рубля фактор мягкости ЦБ носит сдерживающий характер в его укреплении, соглашается Карпунин.
На рубль решение повлияет не сильно, для курса более важным фактором является наблюдающееся восстановление импорта и постепенное сокращение экспорта, говорит директор аналитического департамента ИК «Регион» Валерий Вайсберг.
Решение по ставке может повлиять на рубль, только если резко упадут ставки по депозитам и население решит покупать валюту, указывает директор по инвестициям «Локо-инвеста» Дмитрий Полевой. «Но большинство с ней сделать что-то не сможет, поэтому вряд ли эти эффекты будут значимы для рубля», – добавляет эксперт.
Потенциально более быстрое снижение ставки позитивно для российского рынка акций, а также облигаций, отмечает Карпунин. «Мы видим резкий рост индекса ОФЗ в среду. После новостей он прибавил около процента и продолжает расти. Участники рынка торопятся купить бонды в расчете на будущий рост», – объясняет эксперт.
Индекс гособлигаций RGBI на фоне объявления ЦБ о внеочередном заседании вернулся на уровни середины февраля, отыграв падение последних трех месяцев. Десятилетние ОФЗ торгуются сейчас с доходностью 9,6% годовых.
Кредиты и депозиты
Вслед за ключевой ставкой, как обычно, потянутся ставки кредитного рынка, а это, в свою очередь, послужит стимулом для небанковских компаний и частных лиц обращаться в банк за кредитом, замечает доцент кафедры мировые финансовые рынки и финтех РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Белянчикова.
Кредитование и экономическая активность заметно возрастут, лишь когда ставка уйдет ниже 10% годовых, считает Вайсберг. Ставки по вкладам неизбежно снизятся вслед за решением ЦБ, добавляет Карпунин. Эксперт допускает, что доходности по депозитам начнут пересматриваться уже сегодня.
В начале июня заканчиваются трехмесячные депозиты в банках, которые выдавались по ставкам на уровне 20% и выше, напоминает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. Снижение ключевой ставки позволит перераспределить высвобождаемые средства в пользу потребления и других инструментов инвестирования, включая фондовый и валютный рынки, отмечает эксперт. По его прогнозам, ЦБ оставит сигнал о возможности дальнейшего снижения ключевой ставки в этом году. К концу года она может опуститься до 9-10% годовых, заключает он.
В консенсус-прогноз «Ведомостей» включены оценки 11 организаций: SberCIB Investment Research, «БКС Мир инвестиций», «Ренессанс капитала», ИК «Регион», банка «Открытие», Альфа-банка, «Локо-инвеста», Газпромбанка, Совкомбанка, рейтингового агентства АКРА, вуза РЭУ им. Плеханова.