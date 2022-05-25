Аналитики ожидают снижения ключевой ставки минимум на 2 п. п.

Возвращение инфляционных ожиданий к уровням прошлого мая в обычных условиях стало бы значительной новостью само по себе, а объявление ЦБ о проведении внеочередного заседания на этом фоне говорит о новом этапе снижения ключевой ставки, согласился экономист Газпромбанка Павел Бирюков. Сейчас для этого сошлись все условия: и со стороны валютного рынка, и со стороны поддержки реального сектора, добавляет он.