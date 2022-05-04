России невыгодно продолжительное укрепление рубля

России невыгодно продолжительное укрепление рубляСильная национальная валюта одновременно снижает инфляцию и доходы бюджета
Доллар на Мосбирже 4 мая опустился до минимумов марта 2020 г.: по итогам торгов среды американская валюта стоила 66,3 руб./$, подешевев на 4,6 руб. относительно закрытия 29 апреля. Евро упал на уровни февраля 2020 г. и стоил 70,4 руб., потеряв 4,31 руб.
Российская валюта планомерно укрепляется к доллару и евро с середины марта, после того как сказался эффект введенного в стране валютного и капитального контроля со стороны ЦБ: спрос на валюту упал, тогда как экспортеры начали в обязательном порядке продавать 80% валютной выручки. Перед этим 10 марта курсы доллара и евро достигли своего максимального значения на Мосбирже – 121,5 руб./$ и 132,4 руб./евро. К текущему моменту к обеим валютам рубль укрепился в 1,8 раза.
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