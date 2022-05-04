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России невыгодно продолжительное укрепление рубля

Сильная национальная валюта одновременно снижает инфляцию и доходы бюджета
Екатерина Литова
Ослабление рубля начнется, если санкции на экспорт нефти дойдут до физических объемов / Максим Стулов / Ведомости

Доллар на Мосбирже 4 мая опустился до минимумов марта 2020 г.: по итогам торгов среды американская валюта стоила 66,3 руб./$, подешевев на 4,6 руб. относительно закрытия 29 апреля. Евро упал на уровни февраля 2020 г. и стоил 70,4 руб., потеряв 4,31 руб.

Российская валюта планомерно укрепляется к доллару и евро с середины марта, после того как сказался эффект введенного в стране валютного и капитального контроля со стороны ЦБ: спрос на валюту упал, тогда как экспортеры начали в обязательном порядке продавать 80% валютной выручки. Перед этим 10 марта курсы доллара и евро достигли своего максимального значения на Мосбирже – 121,5 руб./$ и 132,4 руб./евро. К текущему моменту к обеим валютам рубль укрепился в 1,8 раза.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных