Эксперты предложили варианты таргетирования курса рубля

«Если мы будем проводить нашу денежно-кредитную политику и привязывать ее параметры к тому, чтобы рубль имел фиксированный или мало колеблющийся номинальный курс по отношению к валютам, где инфляция 8–10%, то и у нас инфляция будет такой же», – заявил заместитель председателя ЦБ Алексей Заботкин. Он напомнил, что Россия ранее таргетировала рубль, но в нынешних условиях такая политика неприменима. В частности, валюты, к которым был привязан курс, – доллар и евро – уже не могут считаться стабильными, к тому же в США и Европе наблюдается разгон инфляции, уточнил Заботкин.