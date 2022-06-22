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Эксперты предложили варианты таргетирования курса рубля

Условия позволяют фиксировать стоимость нацвалюты, но полноценно возобновлять такую политику нецелесообразно
Антон Козлов Дмитрий Гринкевич
Евгений Разумный / Ведомости

Появление в деловой повестке сообщений о возможном переходе к таргетированию курса рубля вызвало мгновенную и остро негативную реакцию Банка России. О дискуссии на эту тему в интервью «Интерфаксу» рассказал первый вице-премьер Андрей Белоусов 20 июня. В тот же день ЦБ предупредил, что любые идеи, связанные с таргетированием курса, приведут к потере суверенитета экономической политики.

«Если мы будем проводить нашу денежно-кредитную политику и привязывать ее параметры к тому, чтобы рубль имел фиксированный или мало колеблющийся номинальный курс по отношению к валютам, где инфляция 8–10%, то и у нас инфляция будет такой же», – заявил заместитель председателя ЦБ Алексей Заботкин. Он напомнил, что Россия ранее таргетировала рубль, но в нынешних условиях такая политика неприменима. В частности, валюты, к которым был привязан курс, – доллар и евро – уже не могут считаться стабильными, к тому же в США и Европе наблюдается разгон инфляции, уточнил Заботкин.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных