Эксперты предложили варианты таргетирования курса рубля

Эксперты предложили варианты таргетирования курса рубляУсловия позволяют фиксировать стоимость нацвалюты, но полноценно возобновлять такую политику нецелесообразно
Появление в деловой повестке сообщений о возможном переходе к таргетированию курса рубля вызвало мгновенную и остро негативную реакцию Банка России. О дискуссии на эту тему в интервью «Интерфаксу» рассказал первый вице-премьер Андрей Белоусов 20 июня. В тот же день ЦБ предупредил, что любые идеи, связанные с таргетированием курса, приведут к потере суверенитета экономической политики.
«Если мы будем проводить нашу денежно-кредитную политику и привязывать ее параметры к тому, чтобы рубль имел фиксированный или мало колеблющийся номинальный курс по отношению к валютам, где инфляция 8–10%, то и у нас инфляция будет такой же», – заявил заместитель председателя ЦБ Алексей Заботкин. Он напомнил, что Россия ранее таргетировала рубль, но в нынешних условиях такая политика неприменима. В частности, валюты, к которым был привязан курс, – доллар и евро – уже не могут считаться стабильными, к тому же в США и Европе наблюдается разгон инфляции, уточнил Заботкин.