Министерства раскритиковали предложения Абрамченко по упаковке из-за рисков роста цен на товары

Минпромторг, Минэкономразвития, Минсельхоз и ФАС высказали принципиальные замечания по новой версии законопроекта «Об отходах производства и потребления», которую в конце мая по ведомствам распространил аппарат вице-премьера Виктории Абрамченко. Проект закона ужесточает регулирование расширенной ответственности производителей (РОП), которая предусматривает переход на 100%-ный норматив по переработке упаковки. Его отличие от предпоследней версии, подготовленной Минприроды (о ней «Ведомости писали 18 мая), в расширении круга участников, на которых направлено регулирование: обязанность по обеспечению утилизации предлагается возложить не только на производителей и импортеров товаров в упаковке, но и на производителей самой упаковки, в том числе российских.