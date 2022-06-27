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Министерства раскритиковали предложения Абрамченко по упаковке из-за рисков роста цен на товары

Минпром, Минэк, Минсельхоз и ФАС не поддержали новую версию законопроекта о РОП
Анастасия Бойко
При переносе ответственности за утилизацию упаковки на производителей тары выплата экологического сбора перекладывается на них / Максим Стулов / Ведомости

Минпромторг, Минэкономразвития, Минсельхоз и ФАС высказали принципиальные замечания по новой версии законопроекта «Об отходах производства и потребления», которую в конце мая по ведомствам распространил аппарат вице-премьера Виктории Абрамченко. Проект закона ужесточает регулирование расширенной ответственности производителей (РОП), которая предусматривает переход на 100%-ный норматив по переработке упаковки. Его отличие от предпоследней версии, подготовленной Минприроды (о ней «Ведомости писали 18 мая), в расширении круга участников, на которых направлено регулирование: обязанность по обеспечению утилизации предлагается возложить не только на производителей и импортеров товаров в упаковке, но и на производителей самой упаковки, в том числе российских.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных