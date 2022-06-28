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Минфин ждет роста поступлений от НДФЛ на богатых на 40% в 2023 году

В следующие три года дополнительные 2 п. п. налога принесут в бюджет почти 400 млрд
Любовь Романова
Рост поступлений НДФЛ может быть обусловлен переводом в Россию доходных потоков состоятельных граждан и увеличением зарплат в связи с инфляцией  / Владимир Астапкович / РИА Новости

Минфин ожидает роста поступлений в федеральный бюджет от повышенной до 15% ставки НДФЛ для граждан с высокими доходами в 2023–2025 гг. на 40%, следует из бюджетных проектировок министерства («Ведомости» ознакомились с материалами). По оценкам ведомства, в 2023 г. в казну поступит 117,5 млрд руб. НДФЛ для богатых, тогда как действующим законом о бюджете прогнозируется 84 млрд руб. В 2024 г. планируются доходы в размере 127,6 млрд руб. вместо ожидавшихся ранее 89,8 млрд руб. (рост на 42%), в 2025 г. – 138,1 млрд руб. вместо 95,8 млрд руб. (рост на 44%). Таким образом, в общей сложности за три года министерство рассчитывает собрать более 383 млрд руб.

Речь идет о дополнительных сборах непосредственно с превышения ставки НДФЛ для богатых над общим уровнем: в федеральный бюджет поступает 2 п. п. налога из 15%, остальные 13 распределяются в региональные бюджеты, как и было до введения прогрессивной шкалы. Налоговый агент начинает применять ставку 15% к доходам физлица, когда выплаченная сумма превысит 5 млн руб. в год. Если налогоплательщик получает доходы от нескольких источников, то по итогам года ФНС самостоятельно произведет расчет и направит ему уведомление о необходимости доплаты.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных