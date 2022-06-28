Минфин ждет роста поступлений от НДФЛ на богатых на 40% в 2023 году

Минфин ожидает роста поступлений в федеральный бюджет от повышенной до 15% ставки НДФЛ для граждан с высокими доходами в 2023–2025 гг. на 40%, следует из бюджетных проектировок министерства («Ведомости» ознакомились с материалами). По оценкам ведомства, в 2023 г. в казну поступит 117,5 млрд руб. НДФЛ для богатых, тогда как действующим законом о бюджете прогнозируется 84 млрд руб. В 2024 г. планируются доходы в размере 127,6 млрд руб. вместо ожидавшихся ранее 89,8 млрд руб. (рост на 42%), в 2025 г. – 138,1 млрд руб. вместо 95,8 млрд руб. (рост на 44%). Таким образом, в общей сложности за три года министерство рассчитывает собрать более 383 млрд руб.