ЕЦБ мечется между инфляцией и рецессией

Мировые центробанки все больше волнует проблема зашкаливающей инфляции: Европейский центральный банк (ЕЦБ) готов, если потребуется, еще резче ужесточить монетарную политику для возвращения инфляции еврозоны к таргету в 2%, но пока сохраняет планы повышения ключевых процентных ставок в июле на 25 базисных пунктов (б. п.). Об этом заявила президент ЕЦБ Кристин Лагард на ежегодной встрече европейских регуляторов в Португалии (ее цитирует Bloomberg).