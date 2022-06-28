ЕЦБ мечется между инфляцией и рецессией

ЕЦБ мечется между инфляцией и рецессиейРегулятор не может себе позволить резко повышать ставку для обуздания инфляции из-за рисков для долгового рынка
Мировые центробанки все больше волнует проблема зашкаливающей инфляции: Европейский центральный банк (ЕЦБ) готов, если потребуется, еще резче ужесточить монетарную политику для возвращения инфляции еврозоны к таргету в 2%, но пока сохраняет планы повышения ключевых процентных ставок в июле на 25 базисных пунктов (б. п.). Об этом заявила президент ЕЦБ Кристин Лагард на ежегодной встрече европейских регуляторов в Португалии (ее цитирует Bloomberg).
«Есть такие условия, когда постепенный подход неуместен», – отметила Лагард. Регулятору придется ужесточать политику быстрее, если повышение темпов роста цен приведет к скачку инфляционных ожиданий или в случае появления признаков рецессии, уточнила она.
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