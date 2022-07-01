Законопроект о спецмерах правительства могут рассмотреть в июле

Но законопроект не отвечает на вопрос, каким образом будет компенсироваться привлечение работников к сверхурочным работам в ночное время, а также в выходные и праздничные дни, а также что будет с обязанностью работодателей производить оплату таких работ минимум в полуторном размере, обращает внимание эксперт. Без урегулирования такого вопроса можно ждать масштабных трудовых споров, отмечает Герман: работники будут пытаться оспаривать привлечение к внеурочной работе, а также новые нормативные акты.