Минфин предложил отказаться от 1,6 трлн рублей расходов по госпрограммам в 2023–2025 годах

Больше всего расходов планируется снять с госпрограмм «Развитие транспортной системы» (390 млрд руб. в сумме за 2023–2025 гг., примерно по 130 млрд ежегодно), «Научно-технологическое развитие» (150 млрд за весь период), «Обеспечение обороноспособности страны» (120 млрд за следующие три года). Отказ от части расходов по тем или иным направлениям в составе специального плана оптимизации не всегда совпадает с абсолютным изменением трат. По ряду направлений одновременно с секвестром по одним подразделам может производиться как уменьшение, так и увеличение финансирования по другим. Например, по госпрограмме «Обеспечение обороноспособности страны» планом секвестра предполагается снять 42 млрд руб. расходов в 2023 г. Но из-за роста трат, связанных с индексацией выплат военнослужащим, незапланированных ранее закупок общая стоимость госпрограммы даже увеличивается – на 27 млрд до 1,89 трлн руб.