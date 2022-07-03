Правительство хочет обязать оборонную промышленность работать быстрее

Правительство хочет обязать оборонную промышленность работать быстрееНо о мобилизации экономики речь пока не идет
До конца весенней сессии Госдума может принять пакет мер правительства, разработанных в связи с проведением специальной военной операции на Украине и «краткосрочной повышенной потребностью в ремонте вооружения и военной техники», а также снабжении армии «материально-техническими средствами». Полномочия Белого дома предложено расширить за счет поправок в несколько законов, прежде всего новой статьи в законе об обороне, где появится описание доступных правительству «спецмер».
Среди них – возможность организовывать и финансировать некие «мероприятия» (без конкретного описания) любых органов власти; временно расконсервировать мобилизационные мощности и объекты; привлекать работников к работе в ночное время, в выходные и нерабочие праздничные дни и т. д. В рамках спецмер меняются правила системы госзакупок.