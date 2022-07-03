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Правительство хочет обязать оборонную промышленность работать быстрее

Но о мобилизации экономики речь пока не идет
Екатерина Гробман Алексей Никольский Дмитрий Гринкевич Антон Козлов
Спецмеры разрешают проводить закупки у единственного поставщика для выполнения гособоронзаказа / ТАСС

До конца весенней сессии Госдума может принять пакет мер правительства, разработанных в связи с проведением специальной военной операции на Украине и «краткосрочной повышенной потребностью в ремонте вооружения и военной техники», а также снабжении армии «материально-техническими средствами». Полномочия Белого дома предложено расширить за счет поправок в несколько законов, прежде всего новой статьи в законе об обороне, где появится описание доступных правительству «спецмер».

Среди них – возможность организовывать и финансировать некие «мероприятия» (без конкретного описания) любых органов власти; временно расконсервировать мобилизационные мощности и объекты; привлекать работников к работе в ночное время, в выходные и нерабочие праздничные дни и т. д. В рамках спецмер меняются правила системы госзакупок.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных