Правительство хочет обязать оборонную промышленность работать быстрее

До конца весенней сессии Госдума может принять пакет мер правительства, разработанных в связи с проведением специальной военной операции на Украине и «краткосрочной повышенной потребностью в ремонте вооружения и военной техники», а также снабжении армии «материально-техническими средствами». Полномочия Белого дома предложено расширить за счет поправок в несколько законов, прежде всего новой статьи в законе об обороне, где появится описание доступных правительству «спецмер».