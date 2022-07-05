Газета
Экономика Эксклюзивно по подписке

Спрос на программу льготных кредитов на закупку импорта превысил 500 млрд рублей

К программе присоединились 25 банков, которые из-за санкций нельзя называть
Антон Козлов
Импортеры уже заключили первые кредитные соглашения на льготных условиях / Евгений Разумный / Ведомости

Банки сформировали потенциальный кредитный портфель по программе льготного финансирования закупок приоритетного импорта на сумму более 500 млрд руб., рассказал «Ведомостям» представитель Минпромторга. В него вошли заявки от 550 предполагаемых заемщиков, уточнил собеседник.

По его словам, на данный момент в программе активно участвуют 25 банков, как крупных, так и небольших, в том числе региональных из разных федеральных округов. Конкретные кредитные организации в пресс-службе Минпрома назвать отказались, сославшись на возможные санкционные риски.

Но постановление никак не ограничивает перечень банков – потенциальных участников программы, уточнил представитель ведомства. Первые кредитные соглашения на льготных условиях для импортеров уже заключены, заверил собеседник, но пока конкретные оценки по объему выданных субсидий, заключенных соглашений и количеству получателей кредитов давать рано: предварительные итоги можно будет подвести по прошествии хотя бы месяца полноценной работы программы.

«Ведомости» направили запросы в топ-50 российских банков с просьбой уточнить, присоединились ли они к программе, и оценить спрос импортеров на льготные кредиты. Свое активное участие (все респонденты ответили в целом аналогично) подтвердили банки ВТБ, МКБ, «Ак барс» и Новикомбанк. Представитель ВТБ заявил о получении со стороны бизнеса запросов по программе на 107 млрд руб. По его словам, на текущий момент по программе заключено сделок с клиентами на общую сумму более 12 млрд руб. В частности, уже выделено 5 млрд руб. кредитных средств на закупку импорта производителю химических средств для защиты растений АО «Щелково агрохим».

Вы видите 20% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных