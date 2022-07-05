Спрос на программу льготных кредитов на закупку импорта превысил 500 млрд рублей

Спрос на программу льготных кредитов на закупку импорта превысил 500 млрд рублейК программе присоединились 25 банков, которые из-за санкций нельзя называть
Банки сформировали потенциальный кредитный портфель по программе льготного финансирования закупок приоритетного импорта на сумму более 500 млрд руб., рассказал «Ведомостям» представитель Минпромторга. В него вошли заявки от 550 предполагаемых заемщиков, уточнил собеседник.
По его словам, на данный момент в программе активно участвуют 25 банков, как крупных, так и небольших, в том числе региональных из разных федеральных округов. Конкретные кредитные организации в пресс-службе Минпрома назвать отказались, сославшись на возможные санкционные риски.
Но постановление никак не ограничивает перечень банков – потенциальных участников программы, уточнил представитель ведомства. Первые кредитные соглашения на льготных условиях для импортеров уже заключены, заверил собеседник, но пока конкретные оценки по объему выданных субсидий, заключенных соглашений и количеству получателей кредитов давать рано: предварительные итоги можно будет подвести по прошествии хотя бы месяца полноценной работы программы.
«Ведомости» направили запросы в топ-50 российских банков с просьбой уточнить, присоединились ли они к программе, и оценить спрос импортеров на льготные кредиты. Свое активное участие (все респонденты ответили в целом аналогично) подтвердили банки ВТБ, МКБ, «Ак барс» и Новикомбанк. Представитель ВТБ заявил о получении со стороны бизнеса запросов по программе на 107 млрд руб. По его словам, на текущий момент по программе заключено сделок с клиентами на общую сумму более 12 млрд руб. В частности, уже выделено 5 млрд руб. кредитных средств на закупку импорта производителю химических средств для защиты растений АО «Щелково агрохим».