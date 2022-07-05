Спрос на программу льготных кредитов на закупку импорта превысил 500 млрд рублей

«Ведомости» направили запросы в топ-50 российских банков с просьбой уточнить, присоединились ли они к программе, и оценить спрос импортеров на льготные кредиты. Свое активное участие (все респонденты ответили в целом аналогично) подтвердили банки ВТБ, МКБ, «Ак барс» и Новикомбанк. Представитель ВТБ заявил о получении со стороны бизнеса запросов по программе на 107 млрд руб. По его словам, на текущий момент по программе заключено сделок с клиентами на общую сумму более 12 млрд руб. В частности, уже выделено 5 млрд руб. кредитных средств на закупку импорта производителю химических средств для защиты растений АО «Щелково агрохим».