У Германии впервые за 30 лет импорт превысил экспорт

У Германии впервые за 30 лет импорт превысил экспортНа фоне роста поставок в Россию
В Германии в мае этого года впервые с 1991 г. зафиксировали месячный дефицит торгового баланса по экспорту – в объеме 1 млрд евро. В целом экспорт немецких товаров упал на 0,5% к апрелю, а импорт вырос на 2,7%, сообщает Федеральное статистическое ведомство страны (Destatis).
Поставки товаров из ФРГ в Россию в мае по сравнению с апрелем выросли на 29,4%, достигнув 1,1 млрд евро. Они отыграли часть рекордного падения в марте (-60% к февралю до 0,9 млрд евро – минимального значения с 2002 г.) и апреле (-9,9% к марту до 828,2 млн евро). В феврале экспорт из Германии в Россию достигал 2,3 млрд евро. В годовом исчислении к маю 2021 г. экспорт в Россию из Германии упал на 54,6%.
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