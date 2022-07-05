У Германии впервые за 30 лет импорт превысил экспорт

Поставки товаров из ФРГ в Россию в мае по сравнению с апрелем выросли на 29,4%, достигнув 1,1 млрд евро. Они отыграли часть рекордного падения в марте (-60% к февралю до 0,9 млрд евро – минимального значения с 2002 г.) и апреле (-9,9% к марту до 828,2 млн евро). В феврале экспорт из Германии в Россию достигал 2,3 млрд евро. В годовом исчислении к маю 2021 г. экспорт в Россию из Германии упал на 54,6%.