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У Германии впервые за 30 лет импорт превысил экспорт

На фоне роста поставок в Россию
Илья Лакстыгал
MORRIS MAC MATZEN / AFP

В Германии в мае этого года впервые с 1991 г. зафиксировали месячный дефицит торгового баланса по экспорту – в объеме 1 млрд евро. В целом экспорт немецких товаров упал на 0,5% к апрелю, а импорт вырос на 2,7%, сообщает Федеральное статистическое ведомство страны (Destatis).

Поставки товаров из ФРГ в Россию в мае по сравнению с апрелем выросли на 29,4%, достигнув 1,1 млрд евро. Они отыграли часть рекордного падения в марте (-60% к февралю до 0,9 млрд евро – минимального значения с 2002 г.) и апреле (-9,9% к марту до 828,2 млн евро). В феврале экспорт из Германии в Россию достигал 2,3 млрд евро. В годовом исчислении к маю 2021 г. экспорт в Россию из Германии упал на 54,6%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных