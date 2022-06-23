Германия ужесточает режим расходования газа

Германия ужесточает режим расходования газаРешить проблему турбин для «Северного потока» руководству страны не удается
Правительство Германии запустило вторую фазу своего трехэтапного чрезвычайного плана экономии газа, в рамках которого немцам необходимо сократить потребление. Об этом 23 июня заявил министр экономики ФРГ Роберт Хабек. Второй этап плана предусматривает признание «фактического серьезного ухудшения ситуации с газоснабжением». «Отныне газ является дефицитным товаром. Цены уже высоки, и мы должны готовиться к дальнейшему повышению», – сказал Хабек (цитата по Tagesschau).
Утром 23 июня спотовая цена на газ в Европе превысила $1500 за 1000 куб. м. Так высоко в этом году цены находились только в первой декаде марта, когда котировки преодолевали отметку в $2000.
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