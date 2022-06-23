Германия ужесточает режим расходования газа

Правительство Германии запустило вторую фазу своего трехэтапного чрезвычайного плана экономии газа, в рамках которого немцам необходимо сократить потребление. Об этом 23 июня заявил министр экономики ФРГ Роберт Хабек. Второй этап плана предусматривает признание «фактического серьезного ухудшения ситуации с газоснабжением». «Отныне газ является дефицитным товаром. Цены уже высоки, и мы должны готовиться к дальнейшему повышению», – сказал Хабек (цитата по Tagesschau).