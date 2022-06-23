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Германия ужесточает режим расходования газа

Решить проблему турбин для «Северного потока» руководству страны не удается
Илья Лакстыгал
Министр экономики ФРГ Роберт Хабек (на фото) заявил, что немцам необходимо сократить потребление газа / Christian Mang / Reuters

Правительство Германии запустило вторую фазу своего трехэтапного чрезвычайного плана экономии газа, в рамках которого немцам необходимо сократить потребление. Об этом 23 июня заявил министр экономики ФРГ Роберт Хабек. Второй этап плана предусматривает признание «фактического серьезного ухудшения ситуации с газоснабжением». «Отныне газ является дефицитным товаром. Цены уже высоки, и мы должны готовиться к дальнейшему повышению», – сказал Хабек (цитата по Tagesschau).

Утром 23 июня спотовая цена на газ в Европе превысила $1500 за 1000 куб. м. Так высоко в этом году цены находились только в первой декаде марта, когда котировки преодолевали отметку в $2000.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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