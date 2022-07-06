Правительство готовит стратегию развития в новой реальности

В правительстве разрабатывают новую социально-экономическую программу – модель развития страны в сложившейся геополитической реальности. Об этом «Ведомостям» рассказали близкий к кабинету министров источник и два федеральных чиновника, принимающих участие в работе. Информацию косвенно подтвердили официальные представители кабмина, вице-премьеров и министерств. По словам первого собеседника, с июня в правительстве под руководством премьер-министра Михаила Мишустина стартовали отраслевые стратегические сессии, задача которых – выявить слабые места и представить видение развития по конкретным направлениям. Одна из главных целей, по словам собеседника, – определить, каким образом будет достигаться суверенитет в разных сферах: медицине, IT, промышленности и т. д.