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Правительство готовит стратегию развития в новой реальности

Она должна обеспечить достижение экономического суверенитета
Дмитрий Гринкевич Любовь Романова
В правительстве под руководством премьер-министра Михаила Мишустина разрабатывается модель развития страны в новой геополитической реальности  / Дмитрий Астахов / ТАСС

В правительстве разрабатывают новую социально-экономическую программу – модель развития страны в сложившейся геополитической реальности. Об этом «Ведомостям» рассказали близкий к кабинету министров источник и два федеральных чиновника, принимающих участие в работе. Информацию косвенно подтвердили официальные представители кабмина, вице-премьеров и министерств. По словам первого собеседника, с июня в правительстве под руководством премьер-министра Михаила Мишустина стартовали отраслевые стратегические сессии, задача которых – выявить слабые места и представить видение развития по конкретным направлениям. Одна из главных целей, по словам собеседника, – определить, каким образом будет достигаться суверенитет в разных сферах: медицине, IT, промышленности и т. д.

Но экономическая и технологическая независимость «не краеугольный камень» программы, уточнил он. «Ключевое – понять, как мы будем жить дальше, и выстроить пути развития. Вопрос суверенитета важный, но он затрагивается лишь в тех областях, где есть смысл этого достигать», – подчеркнул близкий к правительству источник.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных