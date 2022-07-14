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Эксперты ждут новых антирекордов евро к доллару

Спад курса европейской валюты может снизить наценку на импорт из ЕС
Любовь Романова
Тенденция к снижению евро против доллара наблюдается с лета прошлого года / Евгений Разумный / Ведомости

Курс евро на этой неделе впервые за 20 лет достиг паритета с долларом и даже ненадолго опускался ниже $1. Опрошенные «Ведомостями» эксперты прогнозируют дальнейшее ослабление европейской валюты на фоне более стремительного ухудшения ситуации в европейской экономике по сравнению с США. Ближайшей целью они называют уровни 0,97–0,98 евро/$, а минимальной отметкой в этом году может стать 0,84 евро/$. Рубль, по мнению экспертов, в ближайшее время будет сохранять устойчивость, поэтому курса выше 60–65 руб./евро ждать не стоит. Среди основных факторов ослабления евро эксперты называют запаздывание Европейского центробанка (ЕЦБ) в борьбе с инфляцией, энергокризис, риски рецессии, а также конфликт на Украине, в результате которого многие европейские компании свернули свою деятельность в России и потерпели убытки.

Курс европейской валюты в четверг, 14 июля, на международном рынке форекс преимущественно находился выше отметки 1 евро/$, ненадолго опустившись до 0,9952 евро/$. На Московской бирже европейская валюта торговалась в диапазоне 57,8–58,8 руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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