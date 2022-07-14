Эксперты ждут новых антирекордов евро к доллару

Курс евро на этой неделе впервые за 20 лет достиг паритета с долларом и даже ненадолго опускался ниже $1. Опрошенные «Ведомостями» эксперты прогнозируют дальнейшее ослабление европейской валюты на фоне более стремительного ухудшения ситуации в европейской экономике по сравнению с США. Ближайшей целью они называют уровни 0,97–0,98 евро/$, а минимальной отметкой в этом году может стать 0,84 евро/$. Рубль, по мнению экспертов, в ближайшее время будет сохранять устойчивость, поэтому курса выше 60–65 руб./евро ждать не стоит. Среди основных факторов ослабления евро эксперты называют запаздывание Европейского центробанка (ЕЦБ) в борьбе с инфляцией, энергокризис, риски рецессии, а также конфликт на Украине, в результате которого многие европейские компании свернули свою деятельность в России и потерпели убытки.