Минтруд хочет привязать количество бюджетных мест в вузах к потребностям экономики

Сегодня в профессиональных кругах активно обсуждается возможность публикации данных о трудоустройстве выпускников вузов, говорит заместитель директора Высшей школы менеджмента РЭУ им. Плеханова Елена Окунькова. Несколько лет такая информация была в открытом доступе с детальной аналитикой и содержательной инфографикой о трудоустройстве, средней заработной плате и межрегиональной миграции выпускников всех вузов России, но ресурс не стал достаточно востребованным ни со стороны абитуриентов и их родителей, ни со стороны региональных органов исполнительной власти, считает она. По ее словам, эта система мониторинга трудоустройства выпускников вузов может быть применима в основном в отношении оценки эффективности деятельности образовательных организаций, в том числе с позиции их взаимодействия с рынком труда и ответа на кадровые запросы экономики.