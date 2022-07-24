Больше половины семей получили отказ в выплатах на детей от 8 до 17 лет

Больше половины семей получили отказ в выплатах на детей от 8 до 17 летЗа мерой для малообеспеченных обращались граждане с более высоким доходом и имуществом
Власти к 1 июня приняли 4,7 млн запросов на получение введенных в апреле пособий для малообеспеченных семей с детьми от 8 до 17 лет, следует из материалов Минфина, представленных 14 июля на семинаре ведомства для представителей субъектов (есть у «Ведомостей», подлинность презентации подтвердил близкий к правительству чиновник).
К этому моменту решения были приняты по 4,5 млн заявлений на пособие. Из них одобрено 1,9 млн, а отказы получили 2,6 млн семей (57,5%). Их заявки были отклонены из-за несоответствия критериям получения пособия: деньги предусмотрены исключительно для малообеспеченных, семьи с высоким достатком в соответствии с принципом так называемого социального казначейства, запущенного в 2020 г., на них претендовать не могут.
О новых выплатах семьям с детьми, которые имеют небольшой доход, президент России Владимир Путин объявил 8 марта 2022 г. Указ был подписан в конце месяца, а первые начисления начались с 1 мая. Для получения пособия применяются критерии нуждаемости: учитываются доходы (они должны быть менее величины прожиточного минимума в регионе на члена семьи в месяц) и имущество (недвижимость, транспортные средства, вклады).
Кроме того, вводится обязательное условие наличия заработка – так называемое правило нулевого дохода, когда родители не могут получить выплату, если они не работают без уважительной причины. Размер пособия составляет 50,75% или 100% прожиточного минимума в зависимости от глубины бедности. Министр труда и социальный защиты Антон Котяков оценивал размер выплаты в 6000–12 000 руб., а охват меры поддержки – в 5 млн детей. Пособия предоставляются на основе заявления (можно подать через МФЦ, единый или региональный портал госуслуг) без сбора дополнительных документов (доступ к ним есть в рамках межведомственного взаимодействия).
Гибкие критерии
Основная причина отказа – превышение минимального дохода семьи для получения поддержки (43% случаев), следует из материалов Минфина. Вторым фактором стало несоответствие критерию «нулевой доход» (27%), когда у домохозяйства полностью отсутствует официальный заработок. Остальные отказы связаны с имущественным цензом: 12% случаев приходится на семьи, у которых в собственности два и более автомобиля, 4% – имеют два и более объекта жилой недвижимости, 2% – есть вклады определенного размера. Еще 12% – это иные случаи.
Не больше одного авто
Для получения выплаты семья может владеть квартирой любой площади или несколькими площадью до 24 кв. м на каждого члена семьи, жилым домом, земельным участком не более 0,25 га, одним автомобилем или мотоциклом, одной единицей сельхозтехники, одним катером или моторной лодкой, говорится в разъяснениях Минтруда.
Всего расходы на детские выплаты составят в 2022 г. 538 млрд руб. Это на 81 млрд руб. больше, чем изначально планировалось, из-за увеличения прожиточного минимума в этом году на 10% (пособия привязаны к этому показателю), следует из материалов Минфина. Представитель ведомства не ответил на запрос.
По состоянию на 21 июля выплаты на детей от 8 до 17 лет были назначены 2,7 млн семей на 3,928 млн детей, сообщил «Ведомостям» представитель Минтруда. На них уже направлено почти 175 млрд руб., уточнил он. Долю отклоненных заявок он назвать отказался.
Пособия на детей от 8 до 17 лет адресные, напомнил представитель Минтруда. Пенсионный фонд, получив заявление, запрашивает необходимые сведения от других ведомств и если семья подпадает под критерии, то выплата будет назначена на основании этих административных данных, пояснил собеседник.
Минтруд ведет мониторинг обратной связи граждан, с учетом этого проводится работа по донастройке комплексной оценки нуждаемости, а также информационная работа по разъяснению правил предоставления помощи, добавил его представитель. Критерии довольно гибкие и учитывают большой спектр жизненных обстоятельств, продолжил собеседник. Например, не учитывается имущество под арестом или то, что было получено от государства в качестве меры поддержки, а также мелкие доли, которые достались семьям в наследство.
Объективными причинами отсутствия заработка (критерий «нулевой доход») является уход за детьми в многодетной семье, за ребенком до трех лет, регистрация в качестве безработного и ряд других, пояснил представитель Минтруда.
По данным Росстата, численность населения России с доходами ниже прожиточного минимума в I квартале 2022 г. достигла 20,9 млн человек, или 14,3% жителей страны. Прожиточный минимум, который является границей бедности, в начале текущего года составлял 12 916 руб., после индексации на 10% с 1 июня – 13 919 руб.
Чувствуют себя бедными
Основная причина большого числа отказов может быть в том, что за пособием обращаются люди, которые субъективно считают, что у них низкие доходы, но, когда применяют все правила, выясняется, что они выше прожиточного минимума, отмечает проректор, директор Института социальной политики ВШЭ Лилия Овчарова. Семьи могли неправильно оценить свой заработок из-за временного разрыва, который закладывается для оценки финансового состояния, считает эксперт, ведь речь идет не о текущем статусе, а о том, который был больше года назад. За это время финансовая ситуация в семье могла измениться.
Согласно действующим правилам, учитываются доходы семьи за 12 месяцев, предшествовавших четырем месяцам до подачи заявления. Например, если семья подала заявление в мае 2022 г., то учитывали доходы с января 2021 г. по декабрь 2021 г. При этом, если родитель потерял работу после 1 марта и встал на учет в центр занятости, даже если его доходы были выше минимума, он сможет получить поддержку. Эксперты прогнозировали, что от 28 до 32% семей с доходами ниже прожиточного минимума может быть отсечено по формальным признакам: имущественному цензу или критерию нулевого дохода, отмечает Овчарова.
Имущественный ценз – достаточно объективный критерий, который применяется и в других странах, но с условием, что это имущество можно продать, он призван отсечь семьи, где есть теневой доход, считает заведующая лабораторией исследований рынков труда и пенсионных систем Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Елена Гришина.
По ее мнению, высокий процент отказов может быть связан с тем, что семья не может разобраться, имеет ли она право на пособие, так как вопросы учета доходов не очень простые. «Система работала бы более эффективно, если бы семья могла использовать онлайн-калькуляторы, чтобы понять, имеет ли им смысл подаваться», – добавила Гришина. У органов власти нет оперативных данных о доходах семьи в текущем периоде и это тоже может вызывать отклонения, продолжила она. Если человек потерял работу в этом году, это учитывается, но, если его доходы резко сократились, это не принимается во внимание, напомнила эксперт.
По словам Овчаровой, правильнее оценивать доходы домашних хозяйств за шесть месяцев, предшествующих дате обращения за пособием. Кроме того, нужно принимать во внимание те изменения, которые произошли в домашнем хозяйстве – если появились дети или если кто-то из родителей умер, – и с учетом этих изменений корректировать текущую доходную ситуацию семьи, предложила эксперт.
Около 80% среди бедных – это семьи с детьми, указывает Овчарова, это связано в первую очередь с тем, что в России широко распространена низкооплачиваемая занятость. Если оба родителя зарабатывают до двух прожиточных минимумов и у них двое детей, они автоматически попадают в категорию малообеспеченных (в этом случае на человека приходится 0,5 прожиточного минимума), уточнила она. Новая мера поддержки как раз должна помочь исправить ситуацию.
Большим достижением выплат для семей с детьми от 8 до 17 лет стала значительная минимизация документов для подачи заявления, отметила Гришина, этот фактор может значительно расширить круг получателей.