Больше половины семей получили отказ в выплатах на детей от 8 до 17 лет

По ее мнению, высокий процент отказов может быть связан с тем, что семья не может разобраться, имеет ли она право на пособие, так как вопросы учета доходов не очень простые. «Система работала бы более эффективно, если бы семья могла использовать онлайн-калькуляторы, чтобы понять, имеет ли им смысл подаваться», – добавила Гришина. У органов власти нет оперативных данных о доходах семьи в текущем периоде и это тоже может вызывать отклонения, продолжила она. Если человек потерял работу в этом году, это учитывается, но, если его доходы резко сократились, это не принимается во внимание, напомнила эксперт.