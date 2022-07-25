ФНС пообещала не наказывать за трудоустройство сотрудников в аффилированную IT-компанию

Федеральная налоговая служба (ФНС) детализировала, как будет осуществляться надзор за разработчиками софта, которые были специально выделены из состава крупных групп для получения отраслевых льгот. Несмотря на то что налоговики уже представляли свою позицию по правомерности использования IT-компаниями преференций, в конце июня деловое объединение малого и среднего бизнеса «Опора России» направило руководителю службы Даниилу Егорову запрос с просьбой разъяснить, высоки ли риски интерпретации региональными инспекциями ФНС перепрофилирования бизнеса как способ ухода от налогов (письмо «Опоры» есть у «Ведомостей»).В ответ на обращение «Опоры» налоговики заверили, что опасения предпринимателей беспочвенны. Как следует из письма заместителя руководителя ФНС Дмитрия Сатина от 12 июля (есть у «Ведомостей»), преференции, предусмотренные для IT-отрасли, будут распространяться не только на выведенные из состава крупного бизнеса компании (о праве на реорганизацию группы в форме разделения или выделения ФНС сообщала 17 марта), но и на перепрофилированные и вновь созданные юрлица. Льготы для сотрудников, переведенных в соответствующие юрлица, также не будут считаться злоупотреблениями, уточняется в ответе Сатина. В письме «Опоры» особые опасения были высказаны по поводу того, что региональные инспекции будут считать незаконным трудоустройство в новом юрлице сотрудников, которые ранее работали в других подразделениях крупной группы и при этом оказывали IT-услуги исключительно для потребления внутри холдинга, не на продажу сторонним клиентам. В ФНС заверили, что ситуации использования преференций в таком ключе также не будут интерпретироваться как злоупотребления.